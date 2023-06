Tras dejar TV Azteca y llegar a Televisa, Toñita rompe el silencio y estalla en contra de 'La Academia'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber dejado TV Azteca, aparentemente sufrir un veto por sus peleas y haber llegado a Televisa, la reconocida actriz y famosa cantante, Toñita, recientemente brindó una entrevista para Imagen TV en el que acaba de romper el silencio y acaba de estallar en contra de La Academia de nueva cuenta, mencionando que ahí también fue discriminada.

Como se sabe, la famosa cantante debutó en las primeras ediciones del mencionado reality de canto, tras el cual se mantuvo en un perfil bajo en los escándalos y enfocada en su carrera como cantante, lanzando varios sencillos como Me Quedo Con Los Dos y más recientemente dentro de la empresa San Ángel, pues formó parte del programa Hoy con su reality de baile, Las Estrellas Bailan en Hoy en dos de sus temporadas.

Pero, con su regreso ante las pantallas, también lo hizo sus problema públicos y desde hace un par de meses que arremetió sin piedad en contra de varios de sus excompañeros del concurso de canto, como la exconductora de Venga la Alegría, Cynthia Rodríguez, el actual presentador de este, Yahir, e incluso le advirtió a Miryam Montemayor de que si llegaba a topársela si podría llegar a darle un par de cachetadas, por lo que se encuentra demandada actualmente.

Ahora, después de tantos años de carrera decidió brindarle una entrevista al famosos y reconocido presentador de los espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, en su programa, El Minuto que Cambió mi Destino, donde decidió sincerarse sobre sus problemas de depresión y una vez más estalló en contra de La Academia y lo que vivió dentro de esta, como discriminación e incluso mencionó que la ignoraron en más de una ocasión por su piel.

Antonia Salazar Zamora, nombre de Toñita, mencionó que ha tenido una vida muy dura y que le paso "por la mente el suicidio, en mi vida lo he pensado 3 veces y esta es la cuarta", señalando que primero fue a los 10 años, después a los 13 años y las dos últimas debido a que: "Me acabo de separar en noviembre, mi hija estuvo en el colapso, me separé después de 17 años. Tomé terapia con Estela Durán, pero los demonios siempre llegan a ti", señalando que su exesposo le ha ayudado para superar este momento y lo agradece con el alma.

En cuanto a su tiempo dentro de La Academia, esta mencionó que también fue muy complicado, pues en ese tiempo había muy pocas personalidades con un tono moreno de su piel ante las pantallas, por lo que siempre la hacían a un lado para darle más foco a las mujeres más "bonitas" y con un tono de tez más claro, afirmando una vez más que fueron unos de los momentos más complicados en el que fue discriminada, pero que eso no la hizo rendirse nunca.

