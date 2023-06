¿Adiós, Televisa? Tras confirmar nuevo protagónico, Angelique Boyer se despide: "Gracias"

Ciudad de México.- Al igual que varias figuras del espectáculo actuales, Angelique Boyer comenzó su carrera artística, cuando aún era muy joven, al debutar con la banda Rabanitos Verdes, sin embargo, con el pasar del tiempo se camino se fue enfocando más a la actuación, debutando en el melodrama, Corazones al límite, pero terminó por saltar a la fama y consagrarse como una protagonista de novelas con Teresa.

Actualmente, la actriz de origen francés cuenta con más de 13 años protagonizando una gran cantidad de melodramas, como: Tres veces Ana, Amar a muerte, Imperio de Mentiras, Vencer al Pasado, Abismo de pasión, Lo que la vida me robó y más recientemente con El Amor Invencible, donde dio de qué hablar por su inesperado final, en el que su personaje terminó haciendo su propio camino sola.

Créditos: Instagram @angeliqueboyer

Si bien, poco antes de que la telenovela llegara a su final, Angelique Boyer confirmó que ya contaba con nuevo protagónico al dar vida a 'Diana Salazar' en el remake de El extraño retorno de Diana Salazar, la realidad es que esto no impidió que la famosa decidiera despedirse, pero no de su carrera como actriz y mucho menos de Televisa, sino de su papel como 'Leona Bravo' y de todo lo que significó para ella protagonizar El Amo Invencible.

Y es que, según las publicaciones de la guapa histrionista, ella logró conectar muy bien con todos sus compañeros de elenco y con los trabajadores de detrás de cámaras, al grado en el que en más de una ocasión se le vio compartir una videos en los que se les veía convivir con ellos y hasta en una ocasión organizó un baile mientras rodaban una escena en lo que parecía ser un hospital, esto con la finalidad de mantener el espíritu de todos elevado.

Angelique Boyer presume la buena relación que tenía con sus compañeros de trabajo

Créditos: Instagram @angeliqueboyer

Debido a ello, el tener que despedirse de todos sus compañeros representó algo nostálgico para Boyer, por lo que la estrella de televisión no pudo hacer más que agradecerle a todos los amigos que hizo en los casi cuatro meses que duraron las grabaciones de la telenovela. La famosa resaltó que, en el tiempo que duro el proyecto, ella se sintió muy querida, así como también le brindó la oportunidad de reencontrarse con varios de sus antiguos compañeros y de conocer a algunos nuevos.

'El Amor Invencible' me enseño muchísimo. Una historia que nos quitaba el sueño de tanta emoción, cada situación nos llevaba a desafíos increíbles. gratitud fue un sentimiento constante por las personas que me rodeaban por ese amor que me dieron gracias. Compañeros de años y muchos nuevos a quienes agradezco conocer y deseo reencontrar en el camino. Una nueva generación me conmovió en el set gracias por conectar a Juan Osorio y su gran equipo, a todos los escritores. Gracias por 'Leona Bravo' que junto con mis directores creamos una mujer que rompió con todos los estereotipos de lo que debe ser una mujer ante la sociedad para ser feliz y sentirse plena.