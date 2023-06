¿Adiós TV Azteca? Tras casi morir, Daniel Bisogno revela si se retira de 'Ventaneando' y sorprende a fans

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de casi morir por una crisis hepática y una hemorragia interna, el reconocido actor y muy polémico presentador, Daniel Bisogno, finalmente reveló si es que le dirá adiós a TV Azteca por una temporada en lo que sana, respondiendo a la pregunta más sonada por sus seguidores, confesando si se retira de Ventaneando, logrando sorprender a sus millones de fans en las redes sociales.

Como se recordará, el pasado lunes 29 la periodista líder de espectáculos, Pati Chapoy, en vivo del programa vespertino de espectáculos, con una profunda tristeza que Bisogno por desgracia tuvo una complicación médica inesperada que lo llevó al hospital y al quirófano de emergencia, explicando que tuvo un cuadro hepático y que se le rompieron varias venas esofágicas, las cuales en la cirugía tuvieron que ligarles de nueva cuenta.

Casi una semana después en terapia intensiva, el presentador salió y pocas horas después fue dado de alta bajo indicaciones médicas en las que le exigían que por lo menos una semana estuviera en completo reposo y por obvias razones no podría regresar al programa al lado de Pedro Sola, Chapoy y el resto del elenco, aunque sí estuvo mediante una entrevista que le brindó a su jefa desde la comodidad de su hogar.

Daniel fue operado hace dos semanas. Internet

En la mencionada entrevista abrió su corazón contando detalles atemorizantes, como el hecho de que se despidió de su pequeña y única hija, Michaela, pensando que no iba a salir de la cirugía con vida y jamás volvería a verla, además de que también consideró el hecho de que podría haber contraído el VIH, mejor conocido como Sida, dejando a más de uno completamente impactados, dado a que aún hay mucho tabú al respecto.

En todo esta situación su destino dentro de la emisión vespertina no fue tomada en cuenta y no revelaron si es que estaba próximo a regresar al programa al que ha pertenecido por casi tres décadas o si es que debería de mantenerse en su casa unas semanas más reposando la cirugía, ya que fue una de gran riesgo y podría haber perdido la vida si no hubiera sido atendido a tiempo ante la perdida de sangre.

Pero ahora, la mañana de este lunes 12 de junio, Daniel a través de su cuenta de Instagram dejó en claro por fin que no va a retirarse de Ventaneando una temporada como se especulaba, sino todo lo contrario, que ahora se le va a ver de regreso en los foros y sentado en su mismo lugar de siempre al lado de Sola, Ricardo Manjarrez y el resto del equipo, dejando a más de uno en completo shock.

Daniel Bisogno regresa a Ventaneando. Instagram

Fuente: Tribuna del Yaqui