¿Anda con Zayn Malik? Selena Gomez deja en claro su relación sentimental con el exOne Direction

Estados Unidos.- De nueva cuenta la reconocida actriz y famosa cantante, Selena Gomez, se encuentra dando mucho de que hablar y en medio del ojo público, debido a que finalmente dejó muy en claro todo sobre su relación sentimental con el reconocido cantante, Zayn Malik, a través de un video en sus redes sociales, donde es contundente al revelar si mantiene un romance con el exintegrante de One Direction.

Desde hace varios años que la antigua celebridad de Disney se encuentra dando mucho de que hablar con respecto a su situación amorosa, pues desde el tema de su separación de Justin Bieber y la boda de este, sus miles de seguidores han estado muy al pendiente de lo que sucede con su artista favorita en este tema, por lo que no se les escapa algún detalle, como que aparentemente saldría con Zayn.

Los rumores con respecto a la actriz de Los Hechiceros de Waverly Place teniendo un romance con el creador de temas como Story Of My Life, comenzaron a mediados de marzo de este año, debido a que salió en diferentes portales estadounidenses que los jóvenes habían sido vistos llegar de la mano a un restaurante en Nueva York, donde supuestamente habrían sido vistos muy acaramelados entre besos y cariños, además de que habrían salido juntos de igual forma.

Selena y Zayn son vinculados amorosamente. Internet

Ante este hecho, la intérprete de Look At Her Now y Malik no hicieron ningún tipo de declaración sobre su aparente relación sentimental, ya sea para desmentir el hecho de que se estarían dando una nueva oportunidad en el amor juntos o que simplemente eran grandes amigos, hasta este momento con el reciente video de Gomez, el cual deja muy en claro la situación de ella con respecto a este tema.

Esto sucedió hace unas cuantas horas y rápidamente se volvió viral, debido a que en tan solo 18 segundos, en un video para su cuenta de TikTok, Selena dejó muy en claro que está soltera, pues en este material se le puede ver sentada en el suelo de una cancha de futbol con un abrigo y varias mantas, mientras que con unos amigos ve un partido de futbol amateur y grita la frase: "Estoy soltera. Soy un poco complicada de mantener, pero te amaría mucho", escuchándose de fondo la risa de sus amigas.

Sin duda este hecho se viralizó en cuestión de minutos, pues ya supera los 56 millones de reproducciones y tiene miles de comentarios en el que le señalan que era una chica hermosa y que cualquiera sería afortunado de tenerla en su vida, mientras que otros señalaron que no podría haber dejado más en claro que no está en una relación amorosa ni con Zayn o con cualquier otra persona por el momento.

Haz click aquí para ver el video de TikTok.

Selena niega relación con Zayn. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui