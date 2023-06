Anette Cuburu deja TV Azteca y llama "psicópata" a poderoso ejecutivo de Televisa; arruinó su carrera

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa presentadora Anette Cuburu de nueva cuenta se encuentra en medio del escándalo pues hace algunas horas hizo fuertes declaraciones en contra de un poderoso ejecutivo de Televisa, a quien incluso tachó de psicópata. La controversial exintegrante del matutino Venga la Alegría dejó sin palabras al arremeter en contra del propio padre de sus hijos, Alejandro Benítez.

Durante la tarde del domingo 11 de junio la llamada 'Güera Consentida' sorprendió a todos sus admiradores y fans debido a que aprovechó su cuenta oficial de Instagram para descargar su enojo publicando mensajes como "El cuerpo necesita descanso, la mente necesita paz, el corazón necesita alegrías" y "Con los Judas no se pelea, ellos solo se ahorcan". Sin embargo, lo que más dio de qué hablar fue que se expresara pésimo de Alejandro.

Resulta que la también actriz de 48 años compartió a través de sus historias la definición de una persona psicópata acompañada de emojis de frustración y apuntó: "Un día se me ocurrió reproducirme con uno (un psicópata), difícil de creer". Entre los adjetivos calificativos que señalaba la definición de psicópata se mencionaba que este tipo de personas son cero empáticas, que no sienten remordimiento y que usan su inteligencia para manipular a la gente de su alrededor.

Los fans de Anette, quien actualmente sostiene una relación con el empresario Aarón Mizrahi, quedaron en shock luego de ver estos mensajes dirigidos hacia su exesposo, de quien ya se había expresado muy mal en el pasado. Hay que recordar que la conductora norteña sostuvo un sonado romance con Alejandro, pero en 2011 se acabó el amor y decidieron separarse tras haber traído al mundo a sus tres hijos.

Anette ha declarado en múltiples ocasiones que luego de su complicado divorcio, ella lo perdió todo por culpa de su exmarido pues sostiene que él la mandó a vetar "de todos lados" y la dejó sin trabajo por años justo luego de dar a luz: "Había una orden de que no me dieran trabajo. No se lo deseo a nadie... me colgaban el teléfono y ni me tomaban la llamada, gente que vino a mi casa, que cargó a mis hijos...", declaró hace tiempo.

Muchos fans ya especulan que la excolaboradora de TV Azteca quedará vetada de la empresa de San Ángel tras hacer estas fuertes acusaciones contra su poderoso exmarido. Hasta el momento Alejandro Benítez, quien es director general de Comercialización Artística de Televisa, no ha respondido a estas nuevas declaraciones de 'La Cuburu' pues se suele mantener en un muy bajo perfil y no acostumbra a hacer declaraciones públicas.

