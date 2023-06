"Asquito": Álex Kaffie destroza sin piedad a Galilea Montijo en Televisa por este impactante motivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso presentador de TV y muy polémico excolumnista, Álex Kaffie, no dudo ni un momento para destrozar sin piedad a la famosa actriz de novelas y muy querida presentadora, Galilea Montijo, debido a sus recientes declaraciones en vivo de Televisa, dado a un muy impactante motivo, por lo que también habló respecto al "asquito" que siente y el por qué no debería de haber tocado el tema.

Fue el pasado domingo 11 de junio cuando se realizó la primera gala de eliminación de La Casa de los Famosos México, en donde Montijo junto al resto de los panelistas hablaron con respecto a todo lo que se vivió en la primera semana que estuvo al aire, comentando sobre las discusiones y el castigo que les impusieron por no haber completado una de las misiones que incluía cuidar de unos huevos.

Pero eso no fue todo, pues desde Galilea hasta el muy polémico presentador de los espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, dieron opiniones con respecto a lo que vieron y lo que consideraban con respecto a lo que vivían, como el hecho de que diariamente estaban comiendo arroz con frijoles, mencionando que eso podría haberles dado "asquito" a los integrantes dentro de la casa sobre este hecho.

Galilea y Kaffie tienen enemistad desde hace años. Internet

Ante este hecho, el reconocido expresentador de Sale el Sol mencionó que Montijo era la persona menos importante para hablar con respecto a darle "asquito" el arroz con frijoles, mencionando que no hacía tanto atrás que ella iba a desayunar al DIF, haciendo referencia a que cuando era una niña sus padres no tenían mucho dinero y debía de ir a buscar que comer, dejando a más de uno completamente impactado.

A #GalileaMontijo le da «asquito» comer arroz con frijoles. ¡Por DIOS, Galilea! Hace no mucho te alimentabas de los desayunos del DIF", expresó Kaffie.

Por este hecho, es que cientos de los seguidores del reconocido expresentador de Imagen TV no dudaron en responderle, y mientras que uno los defendieron señalando que ella lo decía por tener que comerlo diariamente, no porque diera asco en sí, mientras que otros comenzaron a burlarse de la situación y le expresaron que él era muy "perruchis" al hablar al respecto y no tener pelos en la lengua al hacer referencia a ello.

Cabe mencionar que hasta el momento la reconocida presentadora de Netas Divinas no ha salido para darle una contundente respuesta al denominado 'Villano de los Espectáculos', el cual desde hace varios años que se ha lanzado en contra de Montijo, señalando que ella junto a Andrea Legarreta lo maltrataron cuando estuvo con ellas en el matutino de la empresa San Ángel, tachándolas de ser una "clasista".

Fuente: Tribuna del Yaqui