Christian Estrada hunde a Ferka tras entrar a 'LCDLF México'; no lo vinculan a proceso por violencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor y modelo Christian Estrada de nueva cuenta se apoderó de la atención de la prensa debido a que hizo fuertes declaraciones sobre la batalla legal que mantiene con María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, por la custodia de su hijo Leonel. Esta tarde de lunes 12 de junio se realizó una audiencia para vincularlo a proceso por presunta violencia intrafamiliar, pero salió victorioso.

Como se sabe, la exestrella de TV Azteca se encuentra concursando en el nuevo reality de Televisa desde donde ha hecho duras declaraciones en contra de su exprometido, que van desde que la amenazó hasta que "no puede dar ni 100 pesos" para la alimentación de su bebé. Asimismo, Ferka declaró ante diversos habitantes de la casa más famosa de México cómo fue que Christian intentó 'robarle' a su bebé tras montarle una "emboscada".

Al borde de las lágrimas, la exconcursante de Las Estrellas Bailan en Hoy contó lo doloroso que fue para ella pasar horas sin su bebé luego de que el padre del menor intentara llevárselo por la fuerza. Tras hacer estas fuertes declaraciones encerrada en LCDLF México, Ferka recibió un duro golpe pues se confirmó que Estrada no será vinculado a proceso por presunta violencia intrafamiliar, pues así lo confirmó el propio abogado del modelo.

En una entrevista a las afueras del lugar donde se realizó la audiencia, la defensa de Estrada precisó lo siguiente: "Se ofrecieron ciertos datos de prueba y el juez determinó que no había datos suficientes para vincularlo a proceso, eso significa que hasta ahorita se suspende el tema penal, se demostró que no existían los elementos suficientes", dijo el licenciado pero aclaró que su cliente continuará luchando por reencontrarse con su hijo.

De forma contundente, el exnovio de Frida Sofía resaltó que su principal objetivo en estos momentos es que su hijo Leonel crezca con una figura paterna y puntualizó: "Mi hijo es mi prioridad ahorita, gracias a Dios y a mis abogados pude salir no vinculado a proceso estoy luchando por mi hijo, para que tenga las dos figuras, que tenga a su papá y a su mamá, cosa que yo no tuve. Estoy haciendo las cosas correctas, con la ley", dijo Christian.

De esa misma forma, Christian le envió un fuerte mensaje a Ferka asegurándole que no descansará hasta volver a tener a Leonel entre sus brazos: "Cosa que diga de mí no me afecta, lo único que quiero es estar y formar parte de la vida de mi hijo. Ella es libre de hacer y decir lo que quiera". Asimismo, el modelo mexicano resaltó que sigue guardándole un gran cariño a su exnovia pese a que tienen meses separados: "Yo la amo, la respeto como la madre de mi hijo".

Fuente: Tribuna y YouTube Berenice Ortiz