Escándalo en TV Azteca: Hunden a Pati Chapoy por desafortunado comentario del VIH con Daniel Bisogno

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más la reconocido y muy polémica presentadora de espectáculos, Pati Chapoy, se encuentra siendo la protagonista del nuevo escándalo en TV Azteca, debido a que en redes sociales la han hundido sin piedad tachándola de "ignorante", por el desafortunado comentario que realizó con el famoso conductor y actor, Daniel Bisogno, con respecto al VIH que él pensó que padecía hace poco.

Como se recordará, el pasado lunes 29 la periodista líder de espectáculos, Chapoy infirmó en Ventaneando que lamentablemente Daniel tuvo que ausentarse debido a una terrible complicación médica que lo llevó al hospital y al quirófano de emergencia, pues estuvo a punto de perder la vida, explicando que tuvo un cuadro hepático y que se le rompieron varias venas esofágicas, las cuales en la cirugía tuvieron que ligarles de nueva cuenta.

Pero, por fortuna el presentador logró salir con vida y a pocas días de ser dado de alta brindó una entrevista para su jefa, en la cual abrió su corazón contando detalles atemorizantes, como el hecho de que se despidió de su pequeña y única hija, Michaela, pensando que no iba a salir de la cirugía con vida y jamás volvería a verla, además de que también consideró el hecho de que podría haber contraído el VIH, mejor conocido como Sida, y eso sería lo que lo tendría pendiendo de un hilo.

Daniel confiesa a Pati que pensó tener VIH. Instagram

Tras este hecho, el actor de Lagunilla Mi Barrio dejó en claro que los estudios demostraron que afortunadamente no padecía de la enfermedad inmunodeficiente, misma que no tiene una cura, hecho por el que la líder de los espectáculos empleó el termino "limpio" para referirse a que Daniel no había contraído el mencionado virus, mismo que es lo que ahora causa que en redes la estén destrozando sin piedad.

En Instagram y Twitter, varios internautas expresaron su molestia por esta palabra que usó Chapoy, mencionando que fue usada debido a la "ignorancia" y los "estigmas" que tiene sobre la enfermedad, pues si supiera del tema no hablaría al respecto, incluso una persona con la enfermedad le dijo: "yo tengo VIH y no estoy sucio ni soy peligroso, lo peligroso es la ignorancia", exigiendo que se retracte de haber dicho esto.

Cabe mencionar que hasta el momento la reconocida líder del vespertino de la empresa televisiva de Ricardo Salinas Pliego no se ha pronunciado ante estos ataques en las redes sociales, en la que la acusan una vez más de discriminación, sin embargo, se espera que como suelo hacerlo cuando la situación se agranda de más, Pati salga a defenderse y hable al respecto de este comentario que ha indignado a miles.

Daniel y Pati fueron muy criticados. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui