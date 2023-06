MasterChef Celebrity expulsa al Padre José de Jesús de la competencia; él sale con todo y mandil

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una emisión más de MasterChef Celebrity México se llevó a cabo el pasado domingo 11 de junio, fecha en la cual todos los participantes de esta dura competencia tuvieron que valerse de sus conocimientos en la cocina para convencer a los jueces de ser dignos representante de la gastronomía mexicana; sin embargo, hubo una personalidad a la cual le faltó sazón y por ello, se convirtió en el siguiente expulsado, nos referimos al Padre José de Jesús.

El sacerdote quien se ha caracterizado por incursionar en espacios radiofónicos y televisivos, fue uno de los convocados por TV Azteca para demostrar que la vocación religiosa y la cocina no estaña peleados. Al arranque de la temporada, el sacerdote se ausentó debido a que tuvo que hacer frente a varios problemas de salud que lo llevaron a ser internado de emergencia; sin embargo, por suerte su estado mejoró y con ello, se pudo integrara a sus compañeros para demostrar que también había cocinar.

Sin embargo, poco a poco se fueron definiendo a los famosos que se enfrentarían entre sí durante el reto de limitación llevando al padre a ser uno de los que portaría mandil negro. Esto lo condujo a tener que preparar algún platillo cuyos ingredientes fueran para todos los que estaban riesgo , ajenos y hasta cierto punto desagradables. Pese a que se trataba de un desafío con cierto grado de dificultad, hubo quienes lo sacaron avante; no obstante, Romina Marcos, una de las nominadas y el padre José de Jesús, fueron los que tuvieron más problemas.

En el caso de la hija de la vedette Niurka Marcos, preparó ceviche, mientras que el padre optó por unos ostiones a la Rockefeller que basta decir, le pidió a los chefs encargados de cada evaluación no degustar ya que él no estaba muy confirme con su presentación. Sin embargo, el paladar de los jueces sí evaluaron y con ello, determinaron que su platillo fue el que esta vez tuvo más carencias, convirtiéndolo en el expulsado de la cocina más famosa de México

Dios mío, ayúdame para enfrentar esto", decía el sacerdote mientras enfrentaba el reto.

Al momento de decirle que él se convertía en el siguiente en dejar su mandil, el Padre José de Jesús agradeció la oportunidad no sin también señalar que era gracias. Dios que todos podíamos tener los ingredientes necesarios para preparar platillos increíbles aunque para él, la falta de destreza en la cocina lo llevada a despedirse de sus compañeros quienes a la vez le dirigieron mensajes de apoyo, como fue el caso de los deportistas Paco Palencia y Jorge 'Travieso' Arce los que desde el balcón le habían dicho mientras cocinaba que no sería él el expulsado aunque esto no fue así. "Usted tranquilo, usted se queda, Padre, de eso me encargo yo. Primero me voy yo que usted", repetía el boxeador.

Yo le agradezco a Dios en primer lugar porque ha creado tantas cosas para cocinar, pero sobre todo corazones para compartirlo", dijo.

Al momento de despedirse de la cocina de MasterChef Celebrity, el padre omitió dejar su mandil, por lo que Claudia Lizaldi le repetía que debía dejarlo antes de abandonar el set de manera definitiva. Fue tanta la emotividad que se sentía en el foro que se notó, no lo hacía a propósito, por lo que al caer en cuenta de su error, el sacerdote se retiró la prenda, la besó y se fue en medio de aplausos y ovaciones de sus compañeros quienes dijeron, se extrañaría la presencia del padre en cada emisión.

Ha sido un verdadero placer".

