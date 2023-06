Tras crecer con ausencia de Eugenio Derbez, José Eduardo Derbez considera a Omar Fayad como su padre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El joven actor José Eduardo Derbez hizo sorprendentes declaraciones de cara al Día del Padre y es que en una reciente entrevista confesó de lo importante que es para él tener a su lado a Omar Fayad, esposo de su madre Victoria Ruffo. Luego de haber crecido con la ausencia de Eugenio Derbez, el también conductor reconoció que considera al político como su padre y le expresó todo su cariño ante las cámaras.

Pese a que ahora tiene una grata convivencia con Eugenio, el integrante del programa Miembros al Aire aseguró que el próximo domingo no se olvidará de su otro padre, ya que Omar fue su figura paterna más cercana durante su infancia y parte de su adolescencia; "Cuando puedo festejo, como mi papá luego no está, luego sí está, y el otro luego no está y luego sí está, entonces con el que esté más cerca de mí, con ese festejo, y con el que pueda y tenga tiempo, con ese festejo".

De forma contundente, José Eduardo dijo que el marido de 'La Ruffo' fue pieza clave en su crecimiento: "(Omar sí es) una figura paterna en mi caso, sí, claro, y siempre lo he dicho, y él sabe que lo adoro y lo quiero y somos grandes amigos", reveló según declaraciones recogidas por Agencia México. Como se sabe, el actor de 31 años pasó mucho tiempo alejado de Derbez debido al pleito que tenían el productor y la 'Queen de las telenovelas'.

José Eduardo quiere al esposo de su madre como si fuera su padre

Cambiando de tema, el hermano de Aislinn Derbez platicó sobre la reunión que tuvo en días pasados con Aracely Arámbula, José Alberto 'El Güero' Castro y Maribel Guardia: "Es una cena que siempre armamos, intentamos vernos porque somos grandes amigos, y coincidió que ahora todos podíamos y nos fuimos a cenar. (Aracely) yo la vi bien, la veo contenta, la veo muy guapa, la veo bien. No, no hablamos del 'Rey Cucaracho'", explicó Derbez con una sonrisa.

Sobre el estado de ánimo de la costarricense a dos meses del fallecimiento de su hijo Julián Figueroa, José Eduardo contó que ve a la estrella de la televisión repuesta y con buen ánimo: "Yo vi a Maribel bien, me da mucho gusto verla bien, tranquila, ella sabe que cuenta con nosotros, la apoyamos, es una gran amiga, una gran persona, y me gusta que salga, que se distraiga un poco, la próxima voy a grabar la cena a ver qué les parece".

Finalmente, al ser interrogado sobre si es incómodo ver a su madre besarse en algún proyecto, el joven recordó un bochornoso momento que vivió junto a su prima Silvia Eugenia Derbez luego de que esta se desnudara en una función de teatro a la que asistió con su padre: "Es incómodo... sí es incómodo, cualquier familiar que se encuere enfrente de ti, esas cosas se avisan", concluyó José Eduardo.

Fuente: Tribuna