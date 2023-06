Tras estar al borde de morir, Daniel Bisogno confirma testamento y revela cuál es su última voluntad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde de este lunes 12 de junio Daniel Bisogno por fin se reincorporó al programa Ventaneando luego de haber estado fuera de las transmisiones por sus delicados problemas de salud. El llamado 'Muñe' le dijo a la audiencia de TV Azteca que se sentía muy feliz y afortunado de regresar al foro luego de pensar que perdería la vida en días pasados debido a una fuerte hemorragia en el esófago que lo tuvo al borde de morir.

Así fueron sus primeras palabras tras volver a las instalaciones del Ajusco: "Muchas gracias a todo el equipo que hace Ventaneando que tenemos veintitantos años trabajando juntos. Azteca es mi casa, este foro es mi casa, y entrar otra vez por los pasillos cuando de repente uno creía que a lo mejor ya no, y no por irse a Televisa sino porque agarra uno una señal más lejana, la verdad muy agradecido con toda la gente que estuvo al pendiente", dijo Dani.

Por otra parte, durante la entrevista concedida a Pati Chapoy en su hogar, el presentador relató lo que padeció mientras luchaba por recuperar su salud: "Fueron 8 días que se me hicieron como 2 meses, 4 en terapia intensiva y 4 en terapia intermedia, lo más difícil hasta ahorita ha sido la alimentación, pero me he sentido cada día mejor, de hecho, mejor que antes del evento en muchas cosas, anímicamente, mentalmente me siento bien y listo para este cambio", detalló.

Asimismo, a cuadro apareció su hija Michaela quien relató ante las cámaras que había sentido "muy feo" cuando vio que Daniel era internado de emergencia tras presentar un cuadro hepático que derivó por várices en el esófago: "Muy feo… Yo fui con él, pero luego lo tuvieron que llevar a urgencias, sentí muy feo". Asimismo, la pequeña de 7 años le dijo a Pati Chapoy que quiere a su padre "más allá del cielo", lo cual conmovió a todos.

Dani y su hija Micaela

Finalmente el actor de musicales como Lagunilla mi barrio explicó la forma en que los doctores lo ayudaron a salir avante de la enfermedad y los cuidados que debe tener para estar recuperado al 100 por ciento: "Estamos alcanzando los niveles, costó mucho trabajo, pero estamos en los niveles óptimos (de glucosa). Afortunadamente (solo tengo) el problema del azúcar, esto esofágico, el hígado medio dañado, pero funcional", declaró según información recogida por Agencia México.

Ya en el foro de Ventaneando, Pati recordó que una semana antes de esta amarga experiencia le preguntó a Daniel por su testamento pero este no tenía el documento preparado. Tras estar al borde de la muerte, Daniel prometió que dejará todo en regla y reconoció ante las cámaras cuál es su último deseo: "Michaela es la dueña de todo… de hecho estando en el hospital estuvo a punto de mandarlo a hacer, nada más porque estaba en terapia intensiva y era muy difícil... pero ahorita que ya estoy libre de peligro, lo que sigue es hacer mi testamento", recalcó.

Fuente: Tribuna y Twitter @ventaneandouno