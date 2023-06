Tras exponer regaños de Andrea Legarreta, Poncho de Nigris saldría de 'La Casa de los Famosos México'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de exponer regaños por parte de la reconocida actriz y muy querida presentadora, Andrea Legarreta, el famoso cantante y galán de novelas regiomontano, Poncho de Nigris, podría verse con la probabilidad de decirle adiós a Televisa una breve temporada, pues afirman que la conductora no estaría muy contenta con lo revelado y haría que salga de La Casa de los Famosos México.

Como se sabe, el pasado domingo 4 de junio, se estrenó finalmente el tan esperado reality show antes perteneciente a Telemundo, en donde se presentaron a los habitantes ya se encuentran dando mucho de que hablar por sus inesperadas y muy abiertas confesiones sobre enfrentamientos desconocidos con otras celebridades de la empresa San Ángel o de otras televisoras, tales como TV Azteca.

Pero sin duda, uno de los temas más polémicos han sido las revelaciones de Poncho, debido a que después de desenmascarar el aparente peor lado de Adal Ramones, también lo hizo con el de Legarreta, pues en una charla con Wendy Guevara dijo que la presentadora le llamó especialmente para llamarle la atención cuando le enseñó a su hijo Ponchito a disparar un arma, afirmando que ella le dijo: "'eso no se hace, no se puede enseñar eso a los niños', pero como nosotros somos de rancho, mi papá desde chiquito nos enseñó".

Ante esto, el exintegrante de MasterChef Celebrity dejó muy en claro que aunque él entiende la molestia de mucha gente por la cuestión de las armas, no le pareció adecuado lo que hizo Andrea, señalando que aunque lleva una gran amistad con su expareja, Erik Rubín, y que él es un tipazo, ha decidido mantener las distancias y no tener nada que ver con a Legarreta, lo que sin duda no sería muy del agrado de ella.

Esto pues según los recientes informes del canal de YouTube de Chacaleo, la presentadora del programa Hoy estaría bastante molesta por ser expuesta de esta manera al aire en el reality y por ello, ya habría comenzado a mover los hilos al lado de su compañera, Galilea Montijo, que está dentro del show como presentadora, para que supuestamente logre persuadir a los productores de la emisión para que lo saquen en las próximas semanas.

Cabe mencionar que hasta el momento dicha información permanece en calidad de especulaciones, debido a que ninguno de los productores del reality o los altos mandos de la empresa televisiva de Emilio Azcárraga, no han salido para aclarar si es verdad que estarían considerando sacar a De Nigris por problemas personales, sin embargo, se espera que pronto se hable al respecto, ya sea para confirmar o desmentir lo dicho por Chacaleo.

