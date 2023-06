Tras polémica por el caso de Héctor Parra, 'corren' a Sergio Mayer de 'La Casa de los Famosos México'

Ciudad de México.- Si bien, actualmente, Sergio Mayer se ha posicionado como una de las celebridades más destacadas de La Casa de los Famosos México, la realidad es que tan solo unos días antes de ingresar al reality show, el exGaribaldi se encontraba en el ojo del huracán, por presuntamente haberse involucrado demás en el caso del supuesto abuso que Alexa Hoffman habría sufrido a manos de Héctor Parra.

Esta situación provocó el descontento de muchas personas, quienes llegaron a acusar a Ginny Hoffman y a su hija de tráfico de influencias, ya que, presuntamente ambas habrían aprovechado los contactos de Mayer para que las autoridades declararan culpable al actor de La Usurpadora. Asimismo, hubo quienes destrozaron a Mayer por la forma en la que se expresó de la hija mayor de Héctor, Daniela Parra, a quien acusó de saber manipular a los medios a su favor.

Entre las personas que nunca escondieron su molestia hacia Sergio Mayer, se encuentran la periodista de El Zócalo y escritora de la biografía de Luis Miguel, el solitario, Claudia Icaza, quien en más de una ocasión llegó a acusar al exmodelo y a las Hoffman de haber provocado irregularidades en el juicio de Héctor Parra. Dichas críticas hacia el exesposo de Bárbara Morí aumentaron luego de que la celebridad entrara a La Casa de los Famosos.

Fotografía de Sergio Mayer

Recién la noche del pasado domingo, 11 de junio, Icaza volvió a dar de qué hablar, al prácticamente correr a Sergio Mayer, a quien calificó de ser un "mam..." y "cab". Según declaraciones de la periodista, ella comprende que el exdiputado es una figura polémica que tiene el potencial de generar rating, así como también de dar controversia, factor clave para que una persona triunfe en un reality show de la clase de La Casa de los Famosos México.

Sin embargo, todo lo anteriormente mencionado resultó irrelevante para Icaza, quien declaró que al no obtener ninguna clase de beneficio monetario del programa, puede opinar abiertamente que prefiere que Sergio Mayer salga del programa, a quien corrió con un "¡Fuera, Sergio!", este comentario se suma con algunos más en los que la comunicadora pedía que el expolítico fuera retirado del show o, que si llegaba a la final, perdiera frente a Wendy Guevara.

No es mi proyecto, no es mi programa, no facturo nada con verlo así que... Me vale mad... si Mayer da contenido, ¡fuera Sergio! Por mam... por oje.... y por cab... Te veré salir", declaró la famosa.