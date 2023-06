Tras recibir castigo, Pepillo Origel hunde a Televisa; humilla a 'LCDLF' y así responde Gustavo Adolfo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber recibido castigo de los altos mandos, el reconocido y muy polémico presentador, Pepillo Origel, parece ser que no aprendió la lección y una vez más hundió a Televisa, pues en redes sociales acaba de humillar a La Casa de los Famosos México y a sus panelistas, por lo que el famoso presentador de Sale el Sol, Gustavo Adolfo Infante, también empleó sus redes sociales para darle una contundente respuesta.

Como se sabe, el pasado domingo 4 de junio se realizó finalmente el estreno del mencionado reality show, el cual cuenta con Galilea Montijo como la conductora principal, y otros cinco que apoyan en diferentes canales, como Pablo Chagra en las redes sociales, mientras que de participantes de vieron personalidades como Wendy Guevara, Poncho de Nigris y otros 12 participantes que no fueron del total agrado para Origel.

Esto pues durante una transmisión de Con Permiso, el polémico presentador no tuvo pelos en la lengua al momento de arremeter en contra de la decisión de la producción, afirmando que: "Yo no sé quién es esa Wendy, ni estos muchachos, Ferka y Jorge Losa", además de destacar que para él eran innecesarios los seis presentadores que anunciaron: "¿Para qué tanta gente? yo creo que con Gali y con otro que anuncie los brassieres (haga los comerciales) está bien", hecho que aparentemente le costó que los altos mandos lo castigaran y lo suspendieran sin goce de sueldo varios días de su programa.

Y tal parece que esta suspensión y no recibir paga no fue suficiente para controlar la lengua del expresentador del programa Hoy, debido a que en la primera gala de eliminación de dicho reality show, en la que se presentaron Infante, la famosa presentadora, Shanik Berman, el cómico presentador, Eduardo Videgaray, la conductora Addis Tuñón y como invitada especial la reconocida cantante, Lucía Méndez, Origel fue muy contundente al demostrar su descontento con el mensaje: "¡Que raro, como si en Televisa no hubiera tanto famoso!".

Ante este hecho, no fue la televisora la que dio una respuesta al presentador, sino que fue el actual conductor de Imagen TV, quien en los comentarios del post, en el que junto al mensaje compartió una fotografía de los panelistas de la mencionada gala, le escribió de forma contundente que sí hay muchos famosos pero que: "periodistas de espectáculos no. En tantos años no han formando ninguno", dejando en claro que no estaba siendo intimidado.

Cabe mencionar que por el momento la que ha brillado con su ausencia ante los constantes ataques de Pepillo, es la reconocida presentadora de Netas Divinas, la cual es una de las conductoras principales de la mencionada emisión y que aparentemente tendría el poder de ordenar su despido de la televisora, como se dice que haría con muchos, sin embargo, se espera que pronto hable al respecto de esta polémica.

