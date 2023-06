Tras salir de 'La Casa de los Famosos México', Marie Claire lanza contundente advertencia a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A pocas horas de haber salido de La Casa de los Famosos México, la famosa y muy polémica presentadora de TV, Marie Claire Harp, recientemente dejó a más de uno sorprendido, pues ante las cámaras del programa Hoy y del reality show, lanzó la contundente advertencia a los millones de espectadores de Televisa de que no se quedaría callada y expondría todo lo que descubrió dentro de la casa.

Fue el pasado domingo 11 de junio cuando se realizó la primera gala de eliminación del tan polémico reality show proveniente de Telemundo, en donde la reconocida actriz y polémica presentadora, Galilea Montijo, junto al resto de los panelistas hablaron con respecto a todo lo que se vivió en la primera semana que estuvo al aire, comentando sobre las discusiones y también los divertidos momentos de cada uno ante la pantalla.

Pero, como se anunció desde un inicio, después de noches de risas y tensos momentos con las confrontaciones, casi al final de la noche fue cuando Montijo anunció a la primera celebridad que fue expulsada de la casa ante los bajos niveles de votaciones por parte del público de la emisión, la cual resultó ser la actual prometida de José Manuel Figueroa, quien en su breve estadía dio mucho de que hablar desde el primer momento.

Esto pues como se sabe, cuando en el estreno, el pasado domingo 4 de junio, los habitantes tuvieron que decidir entre entrar a la fiesta de bienvenida o hacer algo, ya sea dormir con un compañero toda la primer semana, dejar sin café a la casa o hacer cierto tipo de tarea doméstica, Marie Claire aceptó unirse a la celebración y dormir al lado del famoso galán de novelas y deportista, Jorge Losa, lo que habría despertado los celos de la actriz, Ferka, con la cual se le vincula sentimentalmente desde hace meses.

Y ahora, a pocas horas de su salida una vez más está acaparando los titulares, y no solo por los divertidos meses que lanzaron en Twitter por su eliminación, sino que ella misma mostró su gran descontento, pues aunque dijo que le vería el lado bueno, dado a que la primera expulsada jamás se olvida y siempre está en cada gala, denunció que podría haber habido un fraude, sin aceptar su derrota de la primer semana.

Pero, no solamente esto es lo que despertó el interés del público, sino que fue el hecho de que la presentadora de Bandamax no dudó ni un segundo al momento de que advirtió a todos los espectadores de Televisa y a sus altos mandos, que ahora que estaba afuera, no iba a tener pelos en la lengua al hablar de todo lo que ella vivió al interior de la casa, confesando que no todo lo que se veía ante las cámaras era cierto o lo que parecía.

