Boda en Televisa: Ana Brenda Contreras se compromete con Zacarías Melhem y lo anuncia con tierna FOTO

Ciudad de México.- La querida actriz y conductora Ana Brenda Contreras, quien tiene años trabajando en Televisa, dejó sin palabras a miles de sus admiradores y también ha varios de sus colegas artistas debido a que hace algunos momentos anunció su compromiso matrimonial con el empresario Zacarías Melhem. Esta pareja comenzó su relación sentimental desde el año 2020, sin embargo, siempre se habían mantenido en bajo perfil.

La protagonista de melodramas como Corazón Indomable y La que no podía amar dio una gran sorpresa a sus seguidores al anunciar su próxima boda, pues a diferencia de sus anteriores noviazgos, como con el actor español Iván Sánchez, ahora mantiene todo en lo privado y en pocas ocasiones se deja ver con su futuro marido.En diversas ocasiones la prensa le preguntó a Contreras por qué no mostraba un poco más de su noviazgo y en mayo de 2021 compartió la razón:

No quiero platicar de eso, ¿te digo por qué? Porque estoy muy feliz, estoy muy tranquila, yo siempre he sido súper franca con ustedes, no tengo rollo en platicar mis cosas. En este caso, pues él no es una figura pública y aparte también tengo que respetar eso. La verdad como que ya aprendí que hay cosas que me guardo para mí", contó a Las Estrellas.

Esta será la segunda ocasión en que la también cantante contraiga matrimonio, pues en abril de 2013 se casó por lo civil con Alejandro Amaya en Las Vegas, pero la relación no funcionó y días antes de que se casaran en la ceremonia religiosa la cancelaron y anunciaron su ruptura. La actriz de la serie de Netflix Dynasty también ha tenido noviazgos con el guitarrista de la banda Reik, Julio Ramírez, el actor Alexis Ayala e Iván Sánchez.

Ana Brenda y su primer esposo

La tarde de este martes 13 de junio Ana Brenda anunció su compromiso matrimonial con el empresario a través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde la artista de 36 años compartió una imagen junto a Zacarías donde se muestra luciendo de lo más feliz y presumiendo su argolla de compromiso con el siguiente mensaje: "The best is already happening #wesaidyes (Lo mejor ya está pasando #dijimossí)", precisó la querida estrella.

Como era de esperarse, la publicación de Contreras y de Melhem, quien es dueño de una agencia de viajes y es viudo, de inmediato se llenó con más de 161 mil Me Gusta, además de que no ha parado de recibir mensajes de cariño y buenos deseos. Algunos de los actores que reaccionaron al compromiso de Ana Brenda son Geraldine Bazán, Jacky Bracamontes, Angelique Boyer, Adriana Louvier, Mane de la Parra, entre otros.

Fuente: Tribuna