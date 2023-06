Caso Héctor Parra: Felipe Nájera estalla contra la prensa y les hace desaire por actor de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio del caso de Héctor Parra, el cual no ha llegado a su final aún a dos años de su comienzo, el reconocido actor de novelas y productor de TV, Felipe Nájera, ante un encuentro con la prensa se mostró bastante molesto y estalló en su contra, debido a los cuestionamientos sobre el actor de Televisa que se encuentra encarcelado y el documental que hace, por lo que prefirió hacerles el desaire a los medios antes que responder.

Como se sabe, Nájera se colocó en medio de la controversia luego de darse a conocer que es el encargado de dirigir el documental Los 2 Juicios de Alexa, proyecto del que se lanzó un tráiler el pasado 22 de abril, y que mostrará el proceso que ha vivido la hija de Ginny Hoffman con el acusado, tras haber denunciado el presunto abuso de su padre, del cual ha manifestado en varias ocasiones que a pesar de todos los comentarios negativos que ha recibido, no se detendrá hasta visibilizar el abuso que sufrió la joven.

Esto pues él asegura que Alexa sí es una "víctima" de Parra y considera que el público debe de ver las pruebas, destacando que la joven: "finalmente sigue padeciendo en las redes sociales dentro de los comentaristas y las comentaristas, hay eso, comentarios que terminan provocando la revictimización de Alexa. Ginny también ha sido agredida de una manera terrible y contundente por quienes participan en las redes sociales", señalando que él quiere abrir más la perspectiva.

Felipe Nájera apoya a Ginny y Alexa. Internet

De igual forma, dejó en claro que esto solo lo hace para una percepción pública y nada tiene que afectar en la decisión del juez, señalando que esto ni siquiera a sido mostrado a jurados ni a nadie más, señalando de absurdo y este, mencionando que: "Creo que es una falsa percepción pensar que un documental se tiene que hacer después de que ya haya concluido una historia, al contrario, los grandes documentales justo van documentando, como dice su nombre"

Ahora, después de varias semanas defendiéndose de los ataques por estas declaraciones, el actor de Rebelde recientemente se topó con la prensa y ante los cuestionamientos de Parra y del tan polémico documental este decidió huir de todos y expresó que "No puedo, todo bien. De veras, permítanme, no le voy a responder. No puedo, ya a su tiempo lo hablaremos", avanzando y quitando de su camino a los reporteros con amabilidad.

Pero lo que más hizo enfurecer al actor, es que acusaron a su esposo, Jaime Morales, de también ejercer una clase de acoso en contra de su propia hija, por unas fotografías que salieron en las redes sociales, a lo que este dijo que: "Ese tipo de intervenciones son absurdas, son groseras, agresivas y generan violencia", destacando que el que hablaran de una imagen de esa manera era injustificado.

