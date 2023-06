Destapan si Paco Stanley tenía nexos con el narcotraficante 'Mayo Zambada'; así lo saludó en su show

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace una semana se estrenó el primer capítulo de la serie documental de El Show: Crónica de Asesinato, donde se busca explorar cómo fue la vida, obra y trágica muerte del mítico conductor Paco Stanley, quien falleció una sangrienta mañana del 7 de junio del año 1999, a tan solo unos meses de que el nuevo milenio llegara para todo el mundo. Como ya todos sabrán, pese a que ya pasaron alrededor de 24 años, la realidad es que muy poco se ha averiguado sobre el autor del crimen.

Es bajo este contexto que el programa compartió un fragmento del show de Francisco, en donde se le ve enviar saludos a un hombre nombrado Mayo Zambada, acto seguido se puede notar que el conductor se pone un tanto nervioso, lo que fue interpretado por todo el mundo como que su reacción provenía directamente de la persona que acababa de mencionar, puesto éste era un narcotraficante.

Reciba un pequeño presente de su amigo Mayo Zambada, de Culiacán, estamos aquí presentes su familia e hijos... Por favor... Ya quemé a todo el mundo aquí y... ¿Quién es Mayo, dónde está?", declaró Paco en su momento.

Dado a que dicho clip se viralizó rápidamente en redes sociales, la experta en lenguaje corporal y grafóloga, Maryfer Centeno, decidió intervenir, para aclarar si es que Paco Stanley en serio dio pistas de tener algún tipo de vinculo con el narcotraficante, por lo que publicó un video a través de su canal oficial de YouTube, donde se dedicó a revisar cuadro por cuadro el momento en que Francisco envió el polémico mensaje.

Según declaraciones de Centeno, Paco sí llegó a mostrar un poco de estrés al leer el texto para el público, hecho que habría denotado al levantar sus cejas, las cuales dieron muestra de sorpresa y hasta cierto punto temor, sin embargo, Stanley habría logrado recuperar rápidamente la compostura dado a su amplia experiencia como un comunicador: "Es un gran narrador", menciona la experta de Grafocafé.

Marfyer aclara que el temor no es muestra necesaria de que Paco estuviera involucrado con el narcotráfico, aunque sí muestra tensión, no se muestra triste y tampoco luciría intranquilo, más bien el famoso habría mostrado un aspecto de seriedad. Una te las teorías de la gente es que Mayo se habría encontrado en el foro de Pacátelas al momento en que se grabó el mensaje, pero Centeno no cree que esto haya sido así, aunque tampoco descartó que el presentador estuviera ansioso en ese momento.

La famosa experta concluyó en que el motivo por el que Paco estaría nervioso es porque "necesitaba lentes" al momento de leer el mensaje, también notó que se equivocó al leer la nota, por lo que esto habría provocado que se pusiera nervioso. Lo que podría dar como conclusión de que Stanley, en realidad no tendría nada que ver con Mayo Zambada, al menos esa es la impresión que la colaboradora de Hoy obtuvo.

A mí me da la impresión que necesitaba lentes puesto que aleja demasiado el papel y de ahí la expresión para ajustar la vista, ajusta la voz para formular la broma del acento norteño y después le apena haber dicho en público algo que no debía. No creo que haya conocido al sujeto mencionado, de ser así al leer su nombre pudo haber pasado a otro tema con facilidad gracias a la agilidad mental que poseía. Es mi percepción. Saludo.", concluyó la famosa.

Fuentes: Tribuna