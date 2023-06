Ejecutivos de Imagen TV dejarían en la calle a Laura Bozzo por "déspota, malagradecida y majadera"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El nombre de Laura Bozzo ha estado metido en una fuerte controversia durante los últimos días debido a que se especula que pronto podría acabar en la calle pues presuntamente será despedida de Imagen TV a poco más de un año que le dieran contrato. Una supuesta persona cercana a la originaria de Perú habló con la revista TVNotas y destapó que nadie en la televisora la soporta porque sería "déspota, malagradecida y majadera".

Como se sabe, la abogada y conductora se había retirado del medio artístico por sus problemas fiscales y aún y cuando tenía este grave problema encima, los altos mandos de Imagen Entretenimiento decidieron darla una oportunidad conduciendo un talk show vespertino. Además de que le permitieron salir del canal para sumarse a la más reciente temporada de La Casa de los Famosos que se produjo en Telemundo.

Desafortunadamente, Laura estaría 'pagando' muy mal al canal luego de que le abrieron las puertas de par en par para que volviera por todo lo alto. De acuerdo con información de una fuente de TVNotas, los ejecutivos de Imagen TV también absorbieron la enorme deuda que tenía Laura en Hacienda con el fin de librarla de este problema legal: "Le apostaron todo y la están apoyando para que finiquite su deuda, pero ella se está aprovechando y ha sido más que malagradecida".

Al parecer la llamada 'Señorita Laura', quien presuntamente está vetada de Televisa y TV Azteca, exigió un "trato de diva" al integrarse a Imagen pero estaría pagando con la peor moneda ya que además de que su programa, Que Pase Laura, tiene un pésimo rating, también se ha expresado muy mal de la televisora. Y es que en una entrevista con Chisme no Like, la peruana destacó que los casos que se presentan en el talk show son falsos y que usan a actores para representarlos.

¡Ya está en la cuerda floja y la quieren correr!", precisó la informante.

Debido a lo anterior, Bozzo estaría a punto de ser despedida: "Ellos (los ejecutivos) están sumamente molestos con ella, porque aparte se le suelta la lengua y cada que puede le tira mala onda a la empresa... Habló pestes de su propia empresa, dijo que su programa se prostituyó, que los panelistas que llevan son actuados, igual que los de Rocío Sánchez Azuara", dijo la presunta persona cercana a la conductora de 71 años.

Según mencionan, en Imagen TV está "fuerte el rumor" de que no falta mucho para que Laura Bozzo sea despedida pues además de fracasar en rating y hablar mal de la empresa, el staff de su programa también se ha quejado de supuestos malos tratos: "Se porta déspota con la producción; si le da la gana, llega tarde a grabar o no se presenta. Los del staff se han quejado de sus malos tratos y su mal humor. No le gusta seguir indicaciones, ella es autoritaria y majadera".

Fuente: Tribuna