Escándalo en Televisa: Wendy Guevara 'se come' a Nicola en 'La Casa de los Famosos' frente a todos

Ciudad de México.- De nueva cuenta dentro de Televisa se ha desatado un gran escándalo, debido a que la reconocida y muy polémica influencer, Wendy Guevara, sin pena alguna y enfrente de todos dentro de La Casa de los Famosos México y los millones de espectadores en Televisa, no dudo en 'comerse' a Nicola Porcella como parte de un reto para la emisión, dejando a más de uno con la boca abierta.

Apenas fue el pasado domingo 4 de junio cuando se estrenó el tan esperado reality show antes perteneciente a Telemundo, y en esta semana que tiene al aire, ya se contó con una eliminación, la integración de otra participante y al parecer el nacimiento de dos romances, el primero a cargo de la famosa actriz y presentadora, Ferka, y del guapo galán de novelas, Jorge Losa, lo cuales ya eran vinculados amorosamente desde antes de que comenzaran dicho proyecto.

Pero, desde hace un par de días que ha comenzado a tomar fuerza el rumor de que entre la integrante de 'Las Perdidas' y el exintegrante del programa deportivo de la empresa San Ángel, Guerreros 2020, hay una química más allá de una simple amistad y muy pronto entre ambos podrían surgir algo más que simples conversaciones, dando un paso para tener un romance en el interior del afamado reality show, dejando a más de uno sorprendido.

Wendy y Nicola comenzarían romance. Internet

Esto debido a que la influencer y el deportista se han estado coqueteando a lo largo de todo lo que ha avanzado el programa, además del hecho de que ella ya le vio absolutamente todo al deportista, pues afirmaron que este se quitó la ropa para que ella pudiera ver que estaba depilado de todas partes, sin embargo, ambos han negado estar en una relación sentimental o que vayan a comenzar alguna.

Pero ahora, las cosas dieron un giro completamente diferente, debido a que mientras que todos estaban reunidos en la cocina y estaban hablando, Ferka vertió sobre el pecho y el cuerpo del exintegrante de los 'Leones' un poco de lechera, la cual la influencer lamió una y otra vez, dejando a más de uno con la boca abierta por lo sucedido, mientras que otros reían viendo de lo más normal la situació.

Pero eso no fue todo, debido a que después, Guevara le dijo a Jorge Losa que con el no podría jugar a eso debido a que Porcella luego se ponía celoso si hacía esas cosas con él, a lo que todos simplemente se rieron y el deportista solo negó con la cabeza divertido ante la situación, y con la camiseta arriba para que Guevara siguiera retirando la lechera de su cuerpo, mostrando que no tenía problemas con ello.

Fuente: Tribuna del Yaqui