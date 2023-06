FOTOS: Tras escándalos con las autoridades, Ezra Miller aparece en público por 'The Flash'

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- El actor de Hollywood, Ezra Miller se vio envuelto en varios escándalos relacionados con las autoridades desde finales del 2022 e inicios del 2023, pues además de haber sido arrestado en varias ocasiones por la policía de Hawai, también fue acusado de haber secuestrado a una joven y hasta recibió señalamientos por presuntamente irrumpir en una casa ubicada en Vermot para sustraer alcohol, situación por la cual se declaró inocente y hasta se dijo, corría el riesgo de perder su papel como The Flash; no obstante, acudió a la premiere de la cinta dejando con el ojo cuadrado a todos.

Durante la noche del pasado lunes 12 de junio, el histrión asistió a la premiere de la película que protagoniza, event que ya se había dicho, seria el único en el cual se dejaría ver ante las cámaras, siendo a la vez la primera aparición pública tras los escándalos. Miller de 30 años de edad, se dejó tomar varias fotos pero no contestó preguntas de la prensa relacionadas con dichos conflictos, todo con el fin de evitar opacar el éxito de esta nueva entrega de super héroes.

El famoso desfiló por la alfombra roja vistiendo un saco blanco que complementó con un peinado a la mitad, look que fue muy elogiado por los internautas quienes aseguraron, se veía además de muy en tendencia tranquilo por los señalamientos que pudo tener en el pasado. Cabe destacar que al volverse tendencia, se reveló que la única postura que tuvo ante la prensa fue para elogiar el trabajo de los directores detrás de esta cinta que protagoniza y la cual llegará a la pantalla grande el próximo 16 de junio.

Foto: Twitter

Miller quien ganó fama por participar en cintas como Las ventajas de ser invisible o Animales Fantásticos resaltó que los jefes de Warner, Michael De Luca y Pam Abdy así como James Gunn y Peter Safran de DC Satudios, se han caracterizado por su "gracia, discernimiento y cuidado en el contexto de [su] vida", eventos que los ha llevado a "llevar este momento a buen término", en referencia al estreno de la cinta que se postergó por los señalamientos que tuvo que enfrentar.

Aprovechando el cobijo que tuvo de parte de los responsables de este filme, el actor dijo a Andy Muschietti, director de The Flash que para él se trataba de una persona “asombrosa, y creo que tu trabajo es monumental”, decía en repetidas ocasiones lleno de júbilo tratando de evadir los cuestionamientos de la prensa. Posterior a ello, la atención se concentró en los demás miembros del elenco quienes se mostraron alegres por el lanzamiento del primer largometraje de Miller como 'Barry Allen'.

¿En serio? Entonces, ¿Ezra Miller no enfrentará ninguna consecuencia por sus acciones?" O "¿Se supone que debemos olvidar?", fueron algunos de los comentarios que surgieron en redes tras ver al actor desfilar como si nada hubiera pasado.

Foto: Twitter

En el marco en que la cinta está por estrenarse, no se sabe si el actor llegó a un acuerdo con la ley o si bien, las investigaciones que pudo haber en su contra están en periodo de pausa, pues en teoría, la película se estrenaría en el 2022; tras ello, se dijo que seria en el verano de este año aunque expertos apuntaron que en realidad se aplazaba para no afectar la taquilla que pudiera recaudar el estudio. Por estos hechos, se dijo que Ezra Miller sí sería partícipe pero solo en la premiere, no en la gira en medios como sucede con otras producciones.

