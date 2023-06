Horóscopos de hoy: Mhoni Vidente comparte las predicciones del martes 13 para tu signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hoy es martes 13 de junio del 2023, un día que cuenta con muchos mitos sobre la suerte y las energías del Universo. Conoce cómo será la fortuna de tu signo zodiacal este día, según los horóscopos de hoy compartidos por Mhoni Vidente, la pitonisa y astróloga más consultada por famosos en México y América Latina. En estos encontrarás las predicciones del día en temas de amor, dinero, trabajo y salud. ¡Aquí todo lo que debes saber!

Horóscopos de hoy, martes 13 de junio del 2023 por Mhoni Vidente

Aries

No haga siempre lo que le gusta, tampoco es muy bueno para su relación que siempre intente imponer su palabra; piense más en su pareja. Cuide su cartera porque le pueden robar efectivo, y eso le causará muchos problemas. En lo que respecta a lo laboral, este martes 13 recibirá buenas noticias.

Tauro

Conocerá gente nueva, la cual le compartirá mucha información que aún no sabe digerir sobre el plano financiero. En lo que respecta a la familia, tendrá problemas porque no ha aprendido a gestionar sus emociones. Un superior no estará feliz con su desempeño.

Géminis

Hoy es un gran día para que platique y salga con sus amigos del trabajo, pues aunque se ve diario, no han sido muy sinceros ni cordiales. Comer pescado le causará alivio en el estómago, querido Géminis, esto es parte de un plan de desintoxicación que le ayudará a crecer.

Cáncer

Estimado Cáncer, para este martes 13 de junio del 2023, debe cuidar su alimentación si quiere rendir más. en todos los aspectos de su vida. Por otra parte, es posible que su familia o algún amigo esté planeando un lindo viaje, el cual le ayudará a manejar mejor sus emociones.

Leo

De momento, estimado Leo, y aunque tiene mucha ansiedad porque extraña a su expareja, sabe que no necesita la compañía de nadie. Está atento a sus cambios, y está muy bien que dedique tiempo a su propia persona. Satisfacciones de tipo material, su inversión va bien.

Virgo

Posponga sus ideas liberales en la empresa para otro momento, ya que si comienza a causar problemas con sus jefes ellos le pedirán que se aleje. La dentadura puede causarle problemas; vaya al dentista y revise bien que todo esté en orden, o de lo contrario podría empeorar.

Libra

No ponga en peligro su felicidad con el ser amado, por alguien a quien recién conoce. Trate de ser más serio con sus colegas de oficina, pues creen que les está coqueteando. Si no es más prudente con lo que firma, perderá dinero importante que necesita para el futuro.

Escorpio

Le van a pedir su opinión para analizar un nuevo contrato en su empresa; esto se debe a que es muy bueno y tiene grandes capacidades de concentración. En el lado espiritual, es importante que tenga cuidado con lo que revela. Sufre de piernas cansadas, haga ejercicio.

Sagitario

Disfrutará de momentos muy especiales con personas que ama y que le ha demostrado lealtad; siga así, y no se deje guiar por otros problemas. Apuros económicos provocados por una enfermedad que no esperaba. Martes 13 de muchas buenas noticias.

Capricornio

Escuche a los demás profesionales, siempre aprenderá si se muestra humilde y con ganas de salir adelante. Le acecha un malestar físico, y es a causa de que aún no resuelve un conflicto personal que le molesta. La verdad lo hará libre, estimado Capricornio.

Acuario

Si quiere que su relación funcione, aporte nuevas actividades, como salir a correr o bailar; es clave que siempre se muestre feliz. Si ha pensado en cambiar de casa, es el momento, pues llegará a usted una nueva oportunidad de vivienda. Alguien que te ama te dará una buena noticia.

Piscis

Los pedidos de trabajo irán en aumento gracias a su talento y dedicación; agradezca a la gente que lo recomienda. El desasosiego que padece necesita de meditación; la escritura y la terapia le ayudará mucho, siga así, estimado Piscis.

Fuente: Tribuna