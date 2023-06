Marie Claire hunde a actor de Televisa y desenmascara a todos en 'La Casa de los Famosos México'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y muy reconocida presentadora, Marie Claire Harp, no se ha callado nada después de su eliminación y sin pelos en la lengua hundió al actor de Televisa y famoso influencer regiomontano, Poncho de Nigris, además de que ha ido desenmascarando todo lo que se vive al interior de La Casa de los Famosos México, señalando que no todo lo que se ve en la pantalla es como parece.

Fue el pasado domingo 11 de junio cuando se realizó la primera gala de eliminación del tan polémico reality show proveniente de Telemundo, en donde la reconocida actriz y polémica presentadora, Galilea Montijo, anunció a la primera celebridad que fue expulsada de la casa ante los bajos niveles de votaciones por parte del público de la emisión, la cual resultó ser la actual prometida del famoso cantante del regional mexicano, José Manuel Figueroa.

Tras esta eliminación, dejó muy en claro su descontento por ser la primera eliminada, y además de los meses en Twitter, la famosa presentadora dio mucho de que hablar, pues aunque dijo que nunca sería olvidada y estaría muy presente a lo largo de todo el proyecto por ser la primera eliminada, advirtió de forma contundente que no iba a tener pelos en la lengua al hablar de todo lo que ella vivió al interior de la casa, confesando que no todo lo que se veía ante las cámaras era cierto o lo que parecía.

Marie Claire Harp. Internet

Y tal como lo dijo a su salida, Claire no se quedó callada y cuando la enlazaron en directo con los habitantes de la casa, no dudo en abalanzarse sobre el exparticipante de MasterChef Celebrity, afirmando que: "A mí me da un poquito de lástima, con Poncho, luego haber participado hace años en Big Brother y sacarlo a colación, tener 50 años y ser una persona frustrada que nunca llegó a ser lo que quería ser", destacando que era un "ruco" y que esperaba que ganara, pues era su último proyecto de este estilo por la edad.

De igual forma, no dudo en decirle que es: "un machista, misógino, una persona que no da crédito a que una mujer se le pueda revelar y pueda estar en contra de su opinión", a lo que se mostró muy tranquilo y simplemente respondió que no tenía nada más que decirle que: "las abejas no les dan explicaciones a las moscas porque la miel es mejor que la caca", dejando a más de uno con la boca abierta por la situación.

Por su parte, la presentadora de Bandamax ignoró lo dicho por el regiomontano y siguió dando mensajes al resto de sus compañeros, lanzando pedradas menos directas que con Poncho, pero a ciertos personajes les dio consejos y sinceramente les deseo que pudieran alcanzar la final, dejando aún más tensas las situaciones dentro de la emisión, puesto que muchos se mostraron del lado de Harp y otros en contra, marcando más las divisiones.

Fuente: Tribuna del Yaqui