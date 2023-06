Ricky Muñoz, vocalista de la banda Intocable, estremece a sus fans tras aparecer así en pleno concierto

Comparta este artículo

California, Estados Unidos.- El pasado sábado, 11 de junio, el icónico grupo, Intocable se presentó en City National Grove, en Anahiem, California, Estados Unidos. Si bien, los fans ingresaron al recinto con la finalidad de pasar un gran momento en compañía de la icónica agrupación, varios de ellos terminaron consternados al presenciar el aspecto físico del vocalista, Ricky Muñoz, quienes algunos incluso habrían llegado a asegurar que era un doble.

Todo salió a la luz este martes, 13 de junio, en la cuenta de Instagram de la periodista Jacqueline Martínez, quien compartió algunos videos de la presentación de los cantantes de Fuerte no soy, ¿Y todo para qué?, Enséñame a olvidarte, Un desengaño, Te amo y Sueña, donde se aprecia a un Ricky Muñoz bastante delgado, lo que habría provocado la preocupación de algunos de los presentes, quienes especularon que estaría enfermo y hasta que no sería el mismo sino un doble.

Fue la propia Jacqueline quien se encargó de aclarar que desde antes del concierto, más precisamente en el pasado 2022, Muñoz habría dado de qué hablar porque llegó a tener varias crisis de ansiedad y ataques pánico, causados por la exposición en el escenario. Esta situación habría sido tan grave que incluso el famoso tuvo que cancelar algunas presentaciones, precisamente porque no se sentía bien.

Por otro lado, la comunicadora mencionó que, además de los problemas emocionales, Muñoz también se sometió a una cirugía bariátrica, la cual ayuda a los pacientes a bajar de peso de manera notable, lo que también podría servir como una explicación para la extrema delgadez del famoso, quien a lo largo de los años era conocido por lucir con un aspecto completamente opuesto al visto en California.

Finalmente, la propia Jacqueline destacó que, tras verlo cantar y no reconocerlo, llegó a pensar que se trataba de un bue imitador de Muñoz, cosa que no se puede comprobar del todo, por la distancia de la cámara, así como porque, usualmente, el cantante solo suele llegar a cantar a un escenario y no se dedica a interactuar con el público ni a bailar, cosas que podrían ayudar a identificarlo mejor, pero al no hacerlas se convierten en una labor difícil.

Cabe señalar que algunas personas llegaron a comentar en redes sociales que hubo actitudes que les parecieron sospechosas de Muñoz, como que no cargaba el acordeón y lo apoyaba en un pedestal, cosa que solía caracterizarlo, mientras que algunos más congeniaron con la comunicadora y consideraron que, lo que realmente estaba ocurriendo, es que el cantante de norteño bajo de peso por su operación.

