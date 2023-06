Rosalía da detalles de cómo será su vestido de novia; se inclina por el estilo de Westwood

Ciudad de México.- Nadie puede negar que Rosalía la ha estado rompiendo con su gira a nivel mundial, tan solo hay que recordar el gran revuelo que causó con su visita a México hace algunos meses, cuando miles de capitalinos tuvieron que ponerse a acampar con cuatro días de anticipación para lograr estar en primera fila en el concierto gratuito que organizó el Gobierno de la CDMX.

Actualmente, la denominada 'motomami' está viviendo uno de los mejores momentos de su vida, ya sea profesionalmente y amorosamente, puesto es bien sabido que la celebridad está comprometida con Rauw Alejandro y aunque la famosa declaró para el programa El Hormiguero que aún no tiene nada planeado de su boda, sí se concretó que ésta se celebrara una vez que concluya su tour.

Rosalía narra cómo fue la propuesta de matrimonio de Rauw Alejandro

Como algunos recordarán, la pareja de prometidos lograron provocar una ola de emociones por el final de su videoclip, Beso, donde se aprecia a la cantante de Despechá llorando, mientras muestra el magnífico anillo de compromiso que Rauw le dio, aunque desde entonces se han conocido muy pocos detalles de aquella romántica velada. No fue sino hasta que la cantante brindó una entrevista para el mencionado show que se supo cómo ocurrió el gran momento.

Justo habíamos subido a la terraza y de pronto se medio arrodilla y buscaba algo, pero no lo podía sacar. Entonces me sacó el anillo y me pidió que me casara con él. Yo me puse a llorar, claro... Me siento con mucha ilusión", aseguró la famosa.