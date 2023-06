Shock en Televisa: Roberto Palazuelos dice que viuda de Andrés García recibirá mitad de la herencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta los millones de espectadores de Televisa acaban de quedar en completo shock, debido a que recientemente el reconocido y muy famoso actor de novelas, Roberto Palazuelos, reveló ante la prensa que Margarita Portillo, que es viuda de Andrés García, aún estando en el testamento, solo podría recibir la mitad de la herencia que dejó el actor pues no es la esposa verdaderamente.

Fue hace un par de horas cuando Palazuelos se pronunció ante los medios de comunicación sobre el problema legal que existe entre Margarita, viuda de García, y los famosos hijos del fallecido actor. A pesar de que en días pasados se reveló un documento en el que aparecía el nombre del llamado 'Diamante negro' con relación a la herencia del protagonista de Pedro Navaja, Palazuelos explicó que ese escrito ya no tiene validez.

Ante esto, el actor mencionó que el testamento que se abrirá no es en el que él era albacea, señaló que: "no sé cómo llegó a manos de ellos, es el testamento que me dejó Andrés a mí, en el que me nombraba albacea, y repartía su fortuna entre todos sus seres queridos, le tocaba a Andresito García, a Leonardo García, inclusive a Margarita, no, a Andrea nunca, y creo que sí la debieron de haber incluido ¿no?, porque Andrea si lo quería mucho, pero bueno, ya ven cómo están las cosas".

Roberto habla del matrimonio de Andrés y Margarita. Internet

Posteriormente, el también empresario puntualizó ante la prensa que él sigue inmiscuido en este problema legal porque representa a Sandra Vale, madre de Andresito y Leonardo, explicando que: "Ambas actas de matrimonio son válidas hasta que sean invalidadas por una autoridad jurisdiccional, pero siempre la primera en derecho es la que prevalece, entonces es lo que va a terminar pasando, además es mucho más poderosa la primera porque es sociedad conyugal, la dueña de todo, la mitad es Sandy, en todo caso, si Margarita fuera la heredera, podría heredar la mitad nada más".

De la misma manera, Palazuelos recalcó: "En realidad Margarita no comete un delito, quien cometió el delito fue Andrés, porque sabía que no estaba divorciado y sabía que estaba siendo bígamo, estaba mintiéndole a la autoridad jurisdiccional, haciendo un matrimonio cuando ya tenía uno y no se valía", dejando en claro que la viuda del actor no podría tener problemas legales por este hecho, siendo muy directo con la explicación.

Finalmente, el presentador de El Hotel VIP aprovechó las cámaras para enviarle un contundente mensaje a Portillo, en el que de le deja muy en claro que quiere: "Que quede una cosa bien clara, yo no tengo nada personal contra Margarita, pero nosotros somos los abogados de Sandy, de Leonardo y Andresito, y nosotros vamos a proceder hasta el último momento hasta el final", afirmando que él sabía dividir su trabajo de lo personal.

Fuente: Tribuna del Yaqui