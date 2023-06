Tras polémico despido de Televisa, Jorge 'El Burro' Van Rankin recibe duro golpe con terrible noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor y muy reconocido presentado de TV, Jorge 'El Burro' Van Rankin, según informes de la revista TV Notas, este acaba de recibir un muy duro golpe emocional, después de que médicos le dieran terrible noticia familiar de que su cuñada estaría tan mal que va a necesitar un nuevo trasplante de riñón a siete años de haber tenido su primer trasplante, justo después de su polémico despido de Televisa.

Como se recordará, a inicios del mes de mayo, Van Rankin a través de su cuenta de Instagram compartió un video en el que reveló que el productor, Lalo Suárez, lo había despedido del famoso programa Miembros al Aire, afirmando que la situación lo tomó desprevenido, debido a que supuestamente todo fue de la noche a la mañana y no había un motivo justificable detrás, destacando que estaba sumamente dolido.

Pero ahora, tras casi dos meses de su predicamento con la televisora, el expresentador del programa Hoy acaba de recibir la lamentable noticia de que su cuñada, Anah Lucía Bleizeffer, de 38 años, está atravesando por el complicado momento de buscar un riñón por segunda ocasión, debido a que por el Covid-19 este falló y ahora necesita una nuevo y a través de sus redes sociales está solicitando ayuda, además de oraciones.

Magda, 'El Burro' y Anah. Instagram

Ante esto, una presunta fuente cercana al actor de 40 y 20, contó que Anah ha padecido desde los 5 años diabetes infantil, a los 11 años le detectaron hipotiroidismo y que a finales de 2014 que empezó con insuficiencia renal, destacando que: "el 6 de febrero de 2015 su vida cambió cuando le dijeron que sus dos riñones dejaron de funcionar, que necesitaba hemodiálisis tres veces por semana y un trasplante de riñón", el cual le donó su padre Jesús 11 meses después.

Ante esto, mencionó que no ha sido nada fácil para la hermana Magda, la esposa de Jorge, pues por la hemodiálisis perdió la vista de un ojo y ante la alta probabilidad de un rechazo del órgano, ha tenido que estar en constante vigilancia y chequeos, mismos que sin carísimos y por lo que ahora se encuentra en una postura micho más complicado, pues no tiene seguro y aunque él la ha ayudado en todo lo que puede, ante su falta de trabajo ha tenido que disminuir esto, pero eso no impide que sigan buscando donativos y demás para que ella salga adelante.

Pero, pese a tantos cuidados y atenciones, lamentablemente Anaha "ha pasado por infecciones, neumonías, y luego nunca nos imaginamos la pandemia del COVID-19, que eso vino a complicar más su estado de salud", señalando que el virus le ha dado tres veces y su función renal bajó al dieciséis por ciento, por lo que necesita otro trasplante, por lo que ahora pedía ayuda por la vía pública, concluyendo con que: "Le dicen que son las secuelas del coronavirus, que también ha hecho de las suyas, y ahorita ya está en el protocolo para nuevo trasplante y espera pronto le llegue".

'El Burro' y Anah. Instagram

Fuente: Tribuna del Yaqui