Tras retirarse de Televisa, Esmeralda Pimentel se confiesa en 'Ventaneando' y Pati Chapoy explota

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz Esmeralda Pimentel, quien desde el año 2020 se mantiene retirada de Televisa, sorprendió al público de TV Azteca debido a que la tarde de este martes 13 de junio apareció en la pantalla de este canal haciendo fuertes revelaciones. Resulta que la también modelo habló acerca de los problemas de salud que enfrentó por causa de los implantes de senos que se colocó hace varios años y que a partir del pasado 2022 decidió retirarse.

Resulta que hace unos días la estrella de melodramas como La Vecina y Enamorándome de Ramón decidió posar orgullosa para una revista y mostrar las cicatrices que tiene a 12 meses de que se explantara los implantes mamarios que se colocó hace más de una década. Pati Chapoy aplaudió la decisión de Esmeralda de defender su salud por encima de la estética y estalló ante las cámaras pronunciando un poderoso mensaje.

¡Qué importa! pero ese afán de muchas mujeres de ponerse los implantes para verse mujer, a muchas les está ocasionando problemas muy serios", dijo la longeva periodista

Durante la entrevista ante los reflectores del Ajusco, la actriz compartió lo feliz que se encuentra por realizarse la cirugía estética que le ayudó a combatir múltiples problemas de salud que arrastró por 12 años, sin sospechar que se trataba de un efecto secundario de los implantes: "Estoy poniendo mi granito de arena en este tema que me importa mucho, que es el síndrome de Asía, del cual yo fui víctima".

La intérprete de 33 años, quien desde hace 5 años dejó las telenovelas por las series, confesó las complicaciones de salud que sufrió por esta situación: "Fueron dos años de tener tantos ataques de ansiedad, de vivir con migraña, con dolores, todos los días con manchas en la piel, con los ojos súper rojos, agotada, con esta cosa que es como que no te puedes concentrar, como esta sensación de estar loca", detalló.

Al respecto de las marcas que tiene en su piel debido a esta cirugía, Pimentel aseguró que no se avergüenza en absoluto de ellas: "Cuando me vi en el espejo, lo primero que sentí fue como ‘¡gracias!’. Te juro que hoy por hoy me siento super orgullosa de mis cicatrices, me recuerdan lo fuerte que soy, lo poderosa que soy y las amo, te lo juro que nunca había amado otra parte de mi cuerpo tanto como esas", explicó.

La exnovia de Osvaldo Benavides también recalcó que no fue fácil verse al espejo luego de quitarse los implantes: "Creo que mi primer encuentro así con mi cuerpo después de la cirugía fue muy fuerte, obviamente porque tenía todavía todas las canalizaciones y demás y los puntos, pero ¿sabes qué?, me sentía tan bien, o sea". Finalmente, Esmeralda subrayó que todas las dificultades que vivió la han forjado:

Soy mis cicatrices, soy mi historia, también soy mis decisiones que tomo todos los días, soy todas las mujeres que han conformado mi historia, y creo que el haber atravesado por esos momentos tan difíciles, me hicieron una persona más empática".

Fuente: Tribuna y YouTube Ventaneando