Adiós Televisa: Martha Figueroa queda fuera de 'Hoy' tras críticas a 'LCDLF México'; él la reemplaza

Ciudad de México.- Los fieles admiradores y fans de Martha Figueroa, quien tiene casi tres décadas trabajando para Televisa, se encuentran muy preocupados debido a que a lo largo de toda esta semana se ha mantenido ausente del programa Hoy e incluso este miércoles 14 de junio otro conductor tomó su lugar. Hay mucha polémica en torno a la ausencia de esta conductora, debido a que dejó el matutino justo después de que ella y Juan José Origel criticaran a la producción de La Casa de los Famosos México.

La experta en espectáculos, quien subió 32 kilos hace años y los pudo bajar gracias a una cirugía de manga gástrica, tiene años formando parte del elenco de la emisión de Las Estrellas y por ello a la audiencia del canal le parece tan extraño no verla a cuadro. De hecho esta mañana Marthita ya tuvo reemplazo en el programa y quien estuvo al lado de Raúl 'El Negro' Araiza, Galilea Montijo, Arath de la Torre, Tania Rincón y Andrea Legarreta fue nadie más y nadie menos que el conductor Jorge Ugalde.

Jorge Ugalde en 'Hoy'

De momento no se sabe si la también expresentadora de TV Azteca se encuentra enferma o si salió del país, pues ni ella ni la productora de Hoy Andrea Rodríguez han compartido las razones de su ausencia. No obstante, los televidentes han comenzado a especular que Figueroa podría haber recibido un castigo, al igual que Pepillo Origel, por haber criticado a la producción de LCDLF México por no invitarlos a ellos a ser panelistas del reality.

Como se sabe, a lo largo de la primera semana de que arrancó este proyecto los invitados en el foro fueron Gustavo Adolfo Infante, Eduardo Videgaray y hasta Addis Tuñón, los tres de la cadena Imagen TV, lo cual hizo preguntarse al público si no había nadie de Televisa interesado en participar. Después el propio Origel estalló por esta situación y apuntó: "Qué raro, como si en Televisa no hubiera tanto famoso".

Pepillo y Martha hicieron comentarios contra 'LCDLF México'

'La Figuerolas' por su parte dijo que tanto ella como Pepillo hubieran realizado un excelente trabajo pues "no se necesitaba ser master en periodismo" para opinar lo que se vive dentro de La Casa de los Famosos México. Cabe resaltar que hasta este momento ni Juan José ni Martha o una fuente oficial de Televisa ha confirmado el supuesto castigo hacia estos conductores, por lo cual queda en solo una especulación.

No obstante, es importante resaltar que hace varios días ya se había mencionado que Pepillo había sido sancionado por hablar mal del reality liderado por Galilea Montijo ya que aseguró que varios de los participantes son unos totales desconocidos. Por ese motivo, los ejecutivos de San Ángel habrían decidido suspenderlo sin goce de sueldo por algunos días.

