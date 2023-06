Apio Quijano deja helado a todos en Televisa con una triste revelación en 'La Casa de los Famosos'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el reconocido y muy querido cantante del pop, Apio Quijano, realizó confesiones que acaban de dejar helados a todos dentro de Televisa, debido a que hace poco no dudo en sincerarse ante las cámaras de la empresa San Ángel y revelar una triste noticia dentro de La Casa de los Famosos México, señalando que es una condición que va a padecer para toda la vida.

Como se sabe, hace casi dos semanas que dio inicio la primer temporada del tan polémico reality show proveniente de Telemundo, el cual desde el primer momento comenzó a levantar escándalos y llamar la atención del público por las fuertes confesiones con las que se han comenzado entre sus integrantes, como el hecho de que Poncho de Nigris exhibió un lado desconocido y mezquino por parte del famoso presentador, Adal Ramones.

Pero no solo al interior se viven las polémicas, pues tras haber tenido a su primera eliminada, la reconocida presentadora y actriz de la empresa San Ángel, Marie Claire Harp, esta no ha parado de arremeter en contra de algunos de sus compañeros, especialmente en contra de De Nigris, al cual considera que es un "machista" y un "misógino", comenzando así una serie de dimes y diretes entre varias celebridades y fans.

Y aunque este tema es el del momento entre los millones de espectadores del famoso programa transmitido por ViX, ahora, la mañana de este miércoles 14 de junio algo inesperado llamó la atención del público, debido a que el reconocido participante de Kabah, mientras que estaba en una conversación con Poncho y Wendy Guevara, les confesó que el tiene una condición que no se cura, pero se controla con medicamentos solamente.

El famoso intérprete de La Calle de las Sirenas mencionó que lamentablemente hace varios años que se encuentra en un tratamiento que es de por vida, debido a que padece una condición auricular que de no ser por los medicamentos no podría pararse a cantar sobre el escenario ni bailar, declarando que es como una especio de vértigo que no le permite coordinarse, y algo que no tiene cura.

Dejando en claro la situación, mencionó que no es algo de gravedad, pero sí es un tema delicado pues no puede hacer muchas cosas, como lo es el manejar, pues este tema también le impide realizar unas ciertas coordinaciones, dado a que afecta en una parte funciones neurológicas. Cabe mencionar que la situación parece tener muy en calma a Apio, pues el cantante bromeó con Wendy al respecto poco después de ello.

