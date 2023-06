¿Despedido de Televisa? Tras amenazar a conductora de 'Sale el Sol', Arath de la Torre deja 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de verse envuelto en el terrible escándalo de haber amenazado a la famosa y muy querida presentadora de Sale el Sol, Joanna Vega-Biestro, el reconocido actor de novelas y famoso presentador de TV, Arath de la Torre, acaba de despertar los rumores de que habría sido despedido de Televisa, debido a que hace poco dejó el programa Hoy de forma inesperada para sus millones de espectadores.

Como se recordará, el pasado lunes 23 de mayo, Joanna reveló que durante una fiesta infantil de la Torre aprovechándose del momento se acercó a ella y le dijo que estaba muy molesto con ella por lo que había dicho de él, usando palabras altisonantes y con una actitud bastante violenta delante de su pequeña hija de dos años, Antonella, señalando que desde el primer momento la retó y se le pegó a la cara insultándola y que incluso le dijo "vete a la chin..." molesto cuando ella le pidió que se calmara y que no iba a disculparse por lo que dijo.

El tema causó tal indignación entre los millones de espectadores de la empresa San Ángel y también de Imagen TV, que se lanzaron en contra de Arath, exigiendo a la productora del matutino, Andrea Rodríguez que lo despidieran y buscaran un reemplazo menos "agresivo", además de que lo tacharon de ser un misógino, mencionando que esta no era la primera ocasión que estaba envuelto en escándalos de este tipo y ya no era un ejemplo.

Arath de la Torre. Internet

Aún cuando el actor de programas como Simón Dice se disculpó públicamente, sus fans y la propia Joanna no quedaron satisfechos, dado a que este afirma que no amenazó ni la agredió y que ella exageró un poco, que solamente fue una confrontación, por lo que aún a semanas de este hecho, siguen pidiendo que ya no se le considere para más proyectos y lo saquen del matutino antes mencionado, incluso cuando un par de sus compañeros negaron que fuera agresivo o irrespetuoso.

Pero ahora, la mañana de este miércoles 14 de junio, acaba de despertar los rumores de que pudo haber sido despedido de la empresa de Emilio Azcárraga, pues contrario a otras ocasiones, el famoso presentador no estuvo presente en la emisión matutina como suele suceder, así que las redes sociales de este ha estado bajo preguntas al respecto y uno que otro comentario en el que señalan que se alegran de que no esté presente.

Cabe mencionar que por el momento este presunto despido no son más que especulaciones por parte de los seguidores de Instagram y de Twitter, dado a que ni la producción o el polémico presentador del programa Hoy no han salido para hablar de esta tan inesperada ausencia, sin embargo, se espera que muy pronto se dé una respuesta de su paradero, el cual se dice que simplemente fue para grabar algún problemas y estaría de regreso el próximo jueves 15 de junio.

Fuente: Tribuna del Yaqui