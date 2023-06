Enferma y sin dinero: Daniela Parra revela que vive un infierno a 2 años del arresto de Héctor Parra

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La joven Daniela Parra de nueva cuenta acaparó los titulares del espectáculo debido a que este miércoles 14 de junio compartió lo mal que la está pasando a punto de que se cumplan 2 años del arresto de Héctor Parra. Como se sabe, ella ha sido pieza clave para que el exactor de Televisa continúe con su proceso legal debido a que ha realizado varias actividades para recaudar dinero para mantenerlo dentro de prisión.

La mañana de este miércoles Dani llegó al programa Venga la Alegría a través de una entrevista, en la cual destapó sus intenciones de realizar un documental con el que buscará denunciar las presuntas irregularidades que han surgido en el caso de su padre, quien fue denunciado por su hija Alexa Hoffman de haberla abusado cuando era menor de edad, delito que el juez clasificó como corrupción de menores y por el que el actor recibió una sentencia de 10 años y 6 meses de prisión.

Luego de que la también hija de Ginny Hoffman anunció en redes sociales que está realizando un proyecto para relatar su experiencia en la batalla legal que entabló contra su progenitor, ahora Daniela externó su deseo de hacer una denuncia pública por el mismo medio: "Me gustaría hacer un documental periodístico, justo como Duda razonable, como Presunto Culpable, porque de verdad las cosas que se viven allá adentro, mi papá es uno más".

No obstante, Parra señaló que el proyecto será muy profesional: " No quiero hacer de esto un show, un espectáculo, así morboso, con todo el contexto de todo, y con personas serias y formales". Al ser cuestionada sobre sus intenciones de recabar dinero a través de este medio, la joven explicó: "El dinero siempre llega cuando se necesita, pero la justicia no, pero no lo hago para ganar fama o para ganar morbo", dijo de acuerdo con información de Agencia México.

Y es que como se sabe, Daniela ha tenido que vender tamales, organizar basares y demás negocios con el fin de recaudar fondos para mantenerse ella y su padre: "Morbo ya ha habido suficiente creo, porque hay días en los que digo ‘¿qué onda, por qué está pasando esto?’ y entonces me reconforta pensar que es mi misión de vida y voy a ayudar a más personas", dijo la hija del actor de novelas como La pícara soñadora, La Usurpadora y Alebrijes y rebujos.

Desafortunadamente Daniela Parra está enfrentando problemas de salud tras los estragos que le ha dejado la situación legal que enfrenta su padre: "Revisaron mi sangre y me dijeron '¿qué onda contigo?, ¿todo bien?', y me mandaron a hacer más estudios, sí tengo ahí unos problemillas de anemia y cosas así, pero nada grave", aseguró. Cabe mencionar que en el programa de TV Azteca se informó que será este jueves 15 de junio cuando la defensa de Héctor Parra presente el recurso de apelación a la sentencia que recibió el actor.

