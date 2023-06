Golpe a Televisa: Tras librar cárcel, Daniela Castro estalla contra ejecutivos y hunde a Livia Brito

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta Televisa acaba de recibir un duro golpe por parte de una de sus excelebridades, pues después de librar la cárcel y regresar a la pantalla chica, la reconocida y muy polémica actriz, Daniela Castro, acaba de estallar en contra de los ejecutivos de la empresa San Ángel, además de que no dudo ni un segundo en hundir a Livia Brito, la famosa y muy reconocida actriz de la televisora.

Como se sabe, en el año 2018 a la actriz de novelas como Lo Que La Vida Me Robo, se le acusó de haber robado siete prendas, que sumaban un valor alrededor de los 13 mil pesos, de una tienda departamental de Saks Fifth Avenue Off 5th, ubicada en Houston, Texas, hecho que incluso provocó que autoridades correspondientes la esposaran y se la llevaran detenida a la cárcel, momento desde el que ella se declaró inocente y se vio envuelta en un tema legal para comprobar su inocencia.

Por este motivo estuvo retirada de las pantallas, pues tomó casi cinco años que se comprobara su inocencia, la cual se hizo oficial a finales del 2022, cuando ella a través de sus redes sociales anunció que había quedado absuelta de lo sucedido, mencionando ante la prensa que ya tenía entre manos de dos a tres proyectos en los que podría regresar a su carrera dentro de la empresa San Ángel, dejando a más de uno encantado con la noticia.

Livia Brito. Internet

Pero, al parecer su regreso a las producciones de melodramas no estaría funcionando y según los informes dados recientemente por parte del canal de YouTube de Chacaleo, Castro estaría culpando a la actriz de La Desalmada por este hecho, debido a que señalaría que la estarían dando y buscando para los trabajos importantes en los melodramas por una razón equivocada y que no le parecería justa.

Supuestamente, Daniela está denunciando que los productores se fijarían únicamente en los millones de seguidores que Brito tiene en Instagram y en su cuenta de TikTok, señalando que la joven no tendría ningún tipo de talento y hasta usaría la técnica de recordar sus tan polémicos incidentes con la prensa para que al parecer dejaran de poner sus ojos en ella y buscaran diferentes celebridades, como a ella.

Cabe mencionar que hasta el momento dicha información permanece en calidad de especulaciones, debido a que ninguna de las actrices o los altos mandos de la empresa televisiva de Emilio Azcárraga, no han salido para aclarar si es verdad que entre ellas exista esta rivalidad y que ya esté buscando hundir su carrera, sin embargo, se espera que pronto se hable al respecto, ya sea para confirmar o desmentir lo dicho por Chacaleo.

Fuente: Tribuna del Yaqui