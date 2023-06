Marcela Mistral saca las garras y destroza a actriz de Televisa tras llamar "misógino" a Poncho de Nigris

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa cantante y reconocida influencer de las redes sociales, Marcela Mistral, no ha tenido ningún problema al sacar las garras por su esposo, el polémico actor y cantante, Poncho de Nigris, pues en un enfrentamiento cara a cara no ha dudado en destrozar a famosa actriz de Televisa y presentadora, Marie Claire Harp, después de que lo tachó de ser un "misógino" y lo llamó "ruco".

Como se recordara, el pasado domingo 11 de junio se realizó la primera gala de eliminación de La Casa de los Famosos México, en donde la primer eliminada resultó ser Harp, la cual desde el primer momento de su salida no ha dejado de estar en el centro del escándalo, pues cuando se enlazó para hablar con sus compañeros que aún permanecen dentro, no dudo en arremeter en contra de De Nigris, llamándolo "misógino" y un "machista".

Claire no se quedó callada y no se guardó absolutamente nada, pues de igual forma le dijo al exparticipante de MasterChef Celebrity que: "A mí me da un poquito de lástima, con Poncho, luego haber participado hace años en Big Brother y sacarlo a colación, tener 50 años y ser una persona frustrada que nunca llegó a ser lo que quería ser", destacando que era un "ruco" y que esperaba que ganara, pues era su último proyecto de este estilo por la edad.

Ahora, la mañana de este miércoles 14 de junio, se ha viralizado el momento en que Mistral sale con todo para defender a su esposo, señalando que para ella: "Fue alto falto y nulo absolutamente de educación", afirmando que todo fue con intención de perjudicarlo, diciendo: "Creo que tuvieron una estrategia, como un plan b, en decir que iban a manifestar ciertos adjetivos calificativos a él, para tratar de desprestigiarlo como persona".

Pero la situación no paro ahí, pues cuando la presentadora de Bandamax quiso defenderse, Marcela la interrumpió y de forma contundente añadió que: "Yo jamás vi un ataque de lo que a él se le calificó como machista o misógino. Yo lo que vi es que no le quiso seguir la corriente a quien no quería seguirle la corriente", demostrando que no estaba para hacer otra cosa más que apoyar a su marido en todo momento.

Una vez que la prometida de José Manuel Figueroa pudo hablar, esta aseguró que: "Mi intención no es hacer una campaña para desprestigiarlo, al contrario, yo no quería hablar con él y al momento que se me dio la oportunidad se lo dije en la cara porque dentro de la casa mostró una cara muy diferente", a lo que Marcela le dijo que había atacado a toda una generación, siguiendo en su postura, mientras que Harp refutó que hablara en general, sino que fue directo y solamente contra Poncho, que ella no tenía nada en su contra.