"No hubo misoginia": Niurka arremete contra Marie Claire y celebra salida de 'La Casa de los Famosos'

Ciudad de México.- Una vez más dentro de Televisa se ha desatado un tremendo escándalo, debido a que la famosa actriz y muy polémica bailarina cubana, Niurka Marcos, recientemente no dudo en arremeter en contra de Marie Claire Harp, afirmando que estaba exagerando con el influencer regiomontano, Poncho de Nigris, pues para ella nunca hubo misoginia como ella está pregonando, desatascando que por ese motivo es que celebra su salida de La Casa de los Famosos México.

Y tal como lo dijo a su salida, Claire no se quedó callada y cuando la enlazaron en directo con los habitantes de la casa, no dudo en abalanzarse sobre el exparticipante de MasterChef Celebrity, afirmando que: "A mí me da un poquito de lástima, con Poncho, luego haber participado hace años en Big Brother y sacarlo a colación, tener 50 años y ser una persona frustrada que nunca llegó a ser lo que quería ser", destacando que era un "ruco" y que esperaba que ganara, pues era su último proyecto de este estilo por la edad.

Pero no solamente ataco su edad, sino que también dijo que era "un machista, misógino, una persona que no da crédito a que una mujer se le pueda revelar y pueda estar en contra de su opinión", señalando que en su tiempo dentro del reality se la llevo menospreciando a cada una de las mujeres, destacando que en cada oportunidad ponía en tela de juicio lo que decían o simplemente lo dejaba de lado.

Niurka defiende a Poncho. Internet

Ante esto, varios de los seguidores del reality show proveniente de Telemundo se fueron en contra de Poncho debido a que estuvieron de acuerdo con Marie Claire, mientras que otros salieron a defender a capa y espada al también cantante, dejando muy en claro que ellos consideraban que estaba exagerando y que nunca hubo misoginia o alguna clase de maltrato por parte de Poncho hacia ella o cualquiera.

Una de esas personas que salió en defensa de De Nigris fue la madre de Emilio Osorio, destacando que ella no siente que en algún momento el regiomontano haya tenido esas actitudes, afirmando que por personas como ellas es que personas inocentes quedaban muy mal paradas cuando no lo merecían y generaban discordia, provocando que se hundieran y no avanzaran en una competencia cuando podrían ganarla.

Marie Claire y Niurka. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui