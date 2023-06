¿Sale del clóset? Dulce habla de coqueteos a Lupita D'Alessio y envía recadito a actriz de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En una reciente entrevista para las cámaras de Imagen TV, la famosa actriz y muy polémica cantante, Dulce, acaba de sorprender a todos al no tener tapujos al momento de hablar sobre sus coquetos con la también reconocida cantante y querida actriz, Lupita D'Alessio, en la década de los 80's, además de que aprovechó para mandarle un contundente recadito a la famosa actriz de Televisa, Zuria Vega, ¿acaso salió del clóset?

Como se sabe, desde hace varias semanas que se ha estado hablando de la vida personal de la madre de Jorge D'Alessio, pues se dijo que en su juventud trató de ligarse a uno de los conductores del programa Hoy, pero que este la rechazó, pero ahora, empezó a decirse que en los 80's trató de conseguir suerte con las mujeres y por ese hecho es que habría tratado de conquistar a la cantante.

Es por dicho motivo que cuando la prensa de Sale el Sol se topó con Dulce no dudaron en cuestionarle si es que era cierto el hecho de que la 'Leona Dormida' había tratado de conseguir una cita sentimental con ella, algo a lo que ella no tuvo pelos en la lengua al momento de responder con total honestidad, dejando a más de uno con la boca abierta ante lo dicho por ella sin problema alguno.

Dulce. Internet

La intérprete de Tu Dama de Hierro dejó muy en claro que: "No, para nada, jamás hubo coqueteos. Nunca se ha comentado una cosa así de mi parte, nunca lo he dicho ni creo que ella lo haya dicho. ¡Para nada!", agregando que aunque: "He tenido mis pretendientas, claro que sí, mis fans también. Son muy lindas y a veces digo yo: ay, ¿por qué no es hombre?", ella es heterosexual y solamente le gustan los hombres.

Ante este hecho, quiso compartir con la prensa una anécdota en la que confesó que hace poco pasó por una situación así con una de sus fans en su más reciente presentación, comentando que: "A mí siempre se me han acercado muy respetuosamente y he tenido experiencias muy bonitas. El otro día vino a verme una chica, estaba emocionada y temblaba, la abracé y la tuve en mis brazos con tanto cariño que se fue muy feliz".

Pero en medio del tema con su orientación sexual y sus relaciones amorosas, uno de los reporteros le comentó que pensaba respecto a que Zuria y Marimar Vega estaban molesta con ella de que hablara sobre el romance que mantuvo con su padre hace varios años atrás, algo a lo que ella le restó importancia y de una forma contundente dijo que ella solamente podía decir sobre ellas que eran una mujeres muy talentosas y que las quería mucho.

Fuente: Tribuna del Yaqui