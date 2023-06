Shock en Televisa: Hija de Edith González se distancia de la familia de la actriz; recibió su herencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta todo Televisa acaba de quedar completamente en shock, debido a que recientemente el hermano de Edith González, Víctor González, recientemente brindó una entrevista a medios de comunicación, en la cual confirmó que la hija de la actriz de novelas, Constanza Creel, lamentablemente está distanciada de la familia materna, después de afirmar que ya recibió la herencia que le dejo su madre.

Como se sabe, el pasado martes 13 de junio, Edith cumplió cuatro años de su fallecimiento, por lo que su hermano Víctor y el resto de su familia decidió realizarle una misa en su honor, en la cual asistió su viudo, Lorenzo Lazo, el cual la recordó con todo el amor del mundo, honrando su memoria en todo momento, brindando declaraciones nunca antes dadas, como el hecho de que perdieron un hijo juntos.

Pero, pese a que todos los presentes tuvieron disposición a hablar con la prensa y se recordaron o revelaron muchas cosas, llamó la atención más que nada el hecho de que su única hija, Constanza, la cual actualmente vive con su padre y su familia, Santiago Creel, no estuvo presente como el resto en la ceremonia, dando mucho de que hablar, así que a Víctor se le cuestionó el motivo de esta tan notoria ausencia.

Edith con Santiago, y la familia de este. Internet

Ante estos cuestionamientos, González quiso dejar en claro que no había una pelea de por medio, pero que lamentablemente: "Nos hemos separado. Sí hay un distanciamiento, pero nada de cocolazos. Solo hay un distanciamiento", dejando muy en claro que no hay una discusión o algo turbio detrás de que no esté en contacto con su sobrina, señalando que no había un motivo como tal para explicar.

Pero, Víctor demostrando ser un hombre bastante comprensivo dijo que podría ser el hecho de que la joven está en una etapa diferente y ha cambiado, señalando que: "Hay que tomar en cuenta que ella es joven. Está tomando su vida, tomando su rumbo, y es lógico que el tío ya está ruco", afirmando que solamente sus prioridades han cambiado y buscar cosas más divertidas o en caminadas a lo que quiere en un futuro que pasarla con un adulto ya mayor.

Finalmente mencionó que no le ve lo malo a la situación, recalcando que no hay problemas familiares, sino que es positivo que ella busque su propio lugar y camino, recordando que: "Para ella fue un golpazo lo de su mamá y para todos nosotros. Al hablar de ella hasta se me secan los labios", afirmando que entiende perfectamente la situación y que no hay algún tipo de reproche, pero que espera que pronto pueda verla de nuevo.

Fuente: Tribuna del Yaqui