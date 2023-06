Tras 19 años en TV Azteca y unirse a Televisa, actor llega a 'Ventaneando' de luto y con triste noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor y conductor, quien antes de mudarse a las filas de Televisa estuvo trabajando para TV Azteca por 19 años, sorprendió a los televidentes debido a que hace varias horas apareció ante las cámaras del programa Ventaneando compartiendo una triste noticia. Se trata del querido Rodrigo Murray, quien se sinceró sobre el reciente fallecimiento de su hermano Guillermo que fue encontrado sin vida en noviembre del año pasado.

El intérprete de 53 años realizó su debut en la televisora del Ajusco en 1997 siendo parte de la telenovela Demasiado corazón y luego actuó en La heredera. Después desde 2006 hasta el 2013 estuvo conduciendo los programas de concursos Doble cara y Password, hasta que en 2016 finalmente se mudó a San Ángel. En esta empresa participó en melodramas como Despertar contigo, Like y Médicos, línea de vida, además de que este año arrancó las grabaciones de la quinta temporada de la serie Renta Congelada.

Rodrigo Murray en 'Hoy'

Sin embargo, al parecer Rodrigo ya no cuenta con contrato de exclusividad en Televisa debido a que hace algunas horas llegó al Canal Azteca Uno a través de una entrevista exclusiva con el programa Ventaneando. El actor de 53 años platicó por primera vez sobre el fallecimiento de su hermano Guillermo Murray Jr., quien fue encontrado sin vida en un inmueble ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc en la CDMX tras días desaparecido.

De forma contundente, Murray dijo que su consanguíneo partió de este mundo en completa soledad porque él así lo quiso: "No fue una muerte que cualquiera desea, se murió solo, y creo que uno tendría que re… preguntarse cierto tipo de cosas en la vida… ¿qué hicimos para que el día de mi muerte estuviera solo?". Y agregó: "Creo que eso habla más de la situación que lo que podemos decir nosotros. Es lamentable, sin duda, y duele, pero pues era un hombre solo y eso fue lo que él escogió".

Fuente: Twitter @c4jimenez

Al respecto de su reacción al enterarse de la triste noticia, Rodrigo explicó: "Yo lo que hice es estar más cerca con mis sobrinos, tratar de aventarlo hacia adelante y ver qué es lo que va a suceder a futuro en lugar de preguntarnos tanto ¿qué fue lo que sucedió atrás?", expresó según declaraciones recogidas por Agencia México. Por otra parte, el intérprete reveló que en este momento su trabajo principal es ser maestro.

De forma honesta, el hijo del fallecido histrión Rodrigo Murray compartió que aunque trabajar en la educación no es bien remunerado, él lo hace 'por amor al arte': "Ir a la Facultad me pone en un plano de privilegio absoluto, si de pronto nos quejamos porque cobramos mal en una serie, o en el teatro, no, no, no, lo de la universidad bate cualquier récord, por supuesto que lo hacemos por amor al arte, yo devolviéndole a la universidad todo lo que ella gratuitamente me dio a mí", detalló.

Fuente: Tribuna y YouTube Ventaneando