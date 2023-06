Tras pasar 8 infartos y ola de muertes en Televisa, César Bono sufre dura pérdida y aparece destrozado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El primer actor César Bono, quien tiene más de 49 años de experiencia en Televisa, de nueva cuenta causó alarma en el mundo del espectáculo debido a que en una reciente entrevista habló de los delicados problemas de salud que enfrenta luego de haber sufrido ocho infartos hace varios años; asimismo, reaccionó a la ola de muerte en el medio artístico y confesó lo mucho que le duele la partida de varios colegas.

Reporteros de la revista TVyNovelas captaron al actor dentro de las instalaciones de San Ángel, a bordo de su silla de ruedas, por lo que de inmediato se acercaron a él para preguntarle cómo se encontraba de salud. Como se recordará, el pasado 2022 don César fue operado de emergencia luego de presentar una hemorragia por una úlcera en el estómago, situación que lo tuvo al borde de la muerte. Asimismo, tiempo atrás sufrió varios infartos cerebrales.

El intérprete de 'Frankie Rivers' en la serie Vecinos explicó que afortunadamente los eventos cerebrovaculares no afectaron su capacidad para comunicarse, pues de lo contrario habría tenido que dejar de actuar, y expuso cuáles fueron las consecuencias que sufrió: "Estoy muy bien, lo único que se me ching… fue la movilidad. Si te dan los infartos que me dieron, ocho en una sola noche, si te dan en el hemisferio derecho".

Asimismo el exactor de TV Azteca, donde solo realizó un melodrama, explicó que para él es un verdadero milagro seguir con vida "Me dieron ocho infartos y nadie da crédito... a mis hijos les dijeron que me trataran bien, porque ya me iba ir a la ching…, pero aquí estamos". Bono además resaltó que él quiere ser recordado "con mucho" cariño cuando le toque participar y dijo que la mejor paga que puede recibir mientras esté sobre el escenario es el "gracias" de su público.

César, quien ha participado en programas como Hospital de la Risa, Diseñador ambos sexos y La Güereja y Algo Más, tampoco se olvidó de los compañeros actores que ya dejaron este mundo, como Héctor Bonilla e Ignacio López Tarso, con quien él había forjado una gran amistad: "Cuando vemos las películas que hicimos y aparece un compañero, decimos: '¡Ya se murió!'; luego sale otro compañero: 'Y ya, ¡ya también se murió!'… Uno se va quedando solo y se siente de la ching...".

El histrión mexicano, de 72 años, aseguró en la entrevista que perder a un amigo es uno de los dolores más grandes de la vida y expuso: "Se siente feo perder a los amores, porque las amistades son amores; hasta hay una canción de cuando un amigo se va: 'Deja un hueco que nadie puede llenar, ni con la llegada de otro amigo', dice la canción", expresó don César Bono,

