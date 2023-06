Tras salir de 'MasterChef' y crisis de salud, el Padre José de Jesús da triste confesión en TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de su inesperada salida de MasterChef Celebrity y enfrentar una ligera crisis de salud que preocupó a sus miles de seguidores, el Padre José de Jesús, recientemente se presentó a uno de los programas de TV Azteca, y sin dudarlo hizo una triste confesión, la cual también fue sumamente impactante y difícil de creer para los presentes y aquellos que vean la mencionada emisión.

Como se recordará, poco antes del estreno del reality de cocina, el sacerdote compartió en su cuenta de Twitter un video en el que se encuentra recostado en una cama de hospital, señalando que era debido a que en sus recientes estudios salieron anomalías y debía someterse a diferentes estudios para descartar enfermedades graves, como el cáncer, afirmando que más que nada eran chequeos de rutina por su edad.

Ante este hecho, el pasado 18 de abril en TV Notas le realizaron una entrevista para saber todo respecto a su salud, a lo que este mencionó que por fortuna se sentía bien, declarando que "nunca me sentí con malestares o algo así, solo que con los exámenes se vio algo raro y pues a hacer estos estudios del antígeno. La verdad es que no me los había podido hacer porque había tenido la agenda llena, pero también se me juntó con una colonoscopia y otros estudios en que necesitaban anestesiarme por completo, pues aproveché y me hice todo de un jalón y estuve dos días en el hospital".

De hecho, su salud se encontraba tan en perfecto estado, que él pudo continuar en la emisión dominical, de la cual fue eliminado el pasado domingo 11 de junio, al no convencer a los jurados con su platillo. Ante este hecho, José de Jesús se presentó hace un par de horas en la emisión De Lo Que Uno Se Entera, conducida por Carlos 'Chiken' Muñoz, donde hizo una revelación tan impactante que todos quedaron sorprendidos y no podían creerlo.

José señaló que toda su vida ha estado en diferentes áread buscando aprenden y haciendo algo, destacando que casi todo lo que le rodea le llamaba la atención, explicando que: "la cocina no, primero, porque fui tan difícil para comer, no me gusta la comida, yo si no tuviera que comer, sería feliz, imagínate, yo de niño me echaba la sopa en las botas para no comérmela", provocando que el presentador de Venga la Alegría: Fin de Semana le cuestionara un por qué, a lo que este dijo que no sabía, solo que siempre fue así.

Pero las revelaciones no pararon ahí, pues para cerrar con el tema de su aversión a la comida, este comentó que: "Nunca voy a restaurantes, como muy ligero y, de repente estar en estas cocinas, te dan una sensibilidad hacia la magia de combinar los ingredientes, las temperaturas, las fusiones, la presentación y no por mi, pero darse cuenta de la magia que hacen las amas de casa, la señora de la fonda, la gente del restaurante o los grandes chefs".

