Tras subir 30 kilos y 6 años retirado de Televisa, Víctor Noriega vuelve y se lanza contra Sergio Mayer

Ciudad de México.- El famoso actor y cantante Víctor Noriega recientemente acudió como invitado al programa Hoy, luego de haberse retirado de Televisa por al menos 6 años, y a su salida de la televisora hizo fuertes declaraciones en contra de Sergio Mayer, quien ha estado en medio de la controversia por su participación en La Casa de los Famosos México. El actor de 51 años confesó de forma contundente que no es nada fácil trabajar con su compañero de Garibaldi.

A las fueras de la empresa de San Ángel, Víctor manifestó su interés por volver a realizar un proyecto junto a sus excompañeros de Garibaldi, pero aparentemente dejó ver que no mantiene una buena relación con el esposo de Issabela Camil: "Sergio tiene una personalidad muy interesante, es bastante tenaz a veces, yo digo que ni las ladillas de repente lo quieren…", dijo el intérprete de novelas como La Intrusa, Entre el amor y el odio, Palabra de Mujer, Cuidado con el ángel y Las amazonas.

Noriega, quien hace unos años fue captado luciendo irreconocible y con casi 30 kilos encima, dejó entrever que no está en total desacuerdo con los comentarios que han surgido en redes sociales contra Mayer por su participación en el mencionado reality, donde ha sido catalogado como manipulador y/o machista: "Está acostumbrado a imponer su voluntad, es un poquito terco en ese sentido, pero no, tantos años de conocernos, nos conocemos perfecto".

Y aunque se siente feliz de haberse reencontrado con sus excompañeros de Garibaldi, el actor manifestó que estar de nuevo con Sergio no es muy grato: "Volviendo a trabajar con él y todo, oye, cárgate a esa ladilla de nuevo, pues no, pero ni modo, es lo que me tocó". Contrario a estas declaraciones, Noriega externó su apoyo a Paty Manterola, quien ha sido señalada como la culpable de que el reencuentro de esta agrupación no se realizara.

Luego de que Charly López dijera que Patricia era una "creída y pesada" por no querer participar en el reencuentro, Víctor respondió de la siguiente manera: "No, mira Paty es un amor, si la llegan ustedes a entrevistar, van a ver que los trata super bien, es una actriz muy profesional, entonces la verdad es que siempre va a dar buen trato. No sé qué entendió Charly o qué malinterpretó Charly, pero la verdad es que todos nos llevamos muy bien", dijo en una entrevista recogida por Agencia México.

Además el intérprete originario de la CDMX dijo que siempre se sentirá orgulloso de su labor en el ámbito musical siendo parte de Garibaldi: "Siempre vamos a ser Garibaldi, de hecho, no me pongan Víctor Noriega exGaribaldi, yo soy Víctor Noriega de Garibaldi, todavía, y lo seremos siempre, entonces si hay una oportunidad sí, por supuesto, que siempre estamos todos juntos, somos como hermanos ya, pero también tenemos todos diferentes proyectos".

