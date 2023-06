VIDEO: ¿Ya andan? Aseguran que Shakira le hizo este gesto a Lewis Hamilton con este comercial

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La cantante Shakira sigue dando de qué hablar, tanto por su regreso a Miami luego de una estadía en España como por su supuesta relación con el corredor de la Fórmula 1, Lewis Hamilton con quien se le ha visto en varias ocasiones no solo en los circuitos donde éste corre, sino que además aseguran, ambos están en la faceta de conocerse mejor como pareja tras un viaje express que ambos realizaron a Francia; no obstante, parece que todo va viento en popa especialmente porque la colombiana estrenó un comercial donde insisten, es un guiño a su nueva pareja.

Hace unos días la revista People confirmó que la intérprete y el heptacampeón del automovilismo sí estaban saliendo para saber qué tan compatibles son y con ello, quizá poder formalizar una relación. Ahora, ambos han retomado sus respectivos compromisos. La compositora y encargada de éxitos como Te Felicito, Antología o Suerte está en Miami, mientras que piloto de Mercedes se prepara para el Gran Premio de Canadá; sin embargo, un video publicitario aseguran, podría confirmar que la cosa va muy en serio.

El pasado martes 13 de junio se estrenó un nuevo comercial de una marca famosa de papas fritas donde Shakira hace de protagonista. Si bien la intención es la de vender el producto, la manera en la que el tema de desarrolla aseguran es un guiño de la colombiana al británico pues mientras escapa de su equipo de trabajo durante el 'break' de un vido musical, ella escapa a bordo de un camión donde claro, consume estas frituras. De primera instancia es solo un comercial más y ya; sin embargo, era los internautas la manera en que la originaria de Barranquilla escapa es en referencia a que lo hace a toda velocidad como su nuevo novio, ¿lo crees igual?

Cabe destacar que hasta el momento, ni la marca y mucho menos Sahkira se han pronunciado sobre si el comercial es en referencia al corredor de Mercedes, pue sminetras este asunto se resuelve, ha cobrado relevancia también que Gerard Piqué, expareja de Shakira y actual novio de Clara Chía, se ha enfocado en recuperar el tiempo que ha estado alejado de sus hijos, Milán y Sasha a quienes Shakira dejó mientras viajó a Barcelona para el Gran Premio de España.

De acuerdo con la prensa de dicho país, Shakira llegó a un acuerdo con el exjugador del FC Barcelona para permitirle pasar más tiempo con los menores de edad; sin embargo dejó claro que ambos no asistirían a la boda del hermano de Piqué con el fin de no convivir con la familia del presidente de la Kings League y su nueva pareja. Si bien esta información no se ha confirmado, sí se reveló que como un gesto de amor, el padre de los menores tuvo este gesto con su hijo menor.

Agencias de noticias captaron a Piqué llevando a Sasha al que fuera su antiguo colegio para poder convivir con sus excompañeros, pues basta remarcar que al mudarse a Miami con su madre, ambos también tuvieron que dejar atrás su estilo de vida en la Madre Patria. Se dijo que fue idea de Gerard el reunir a su hijo con sus excompañeros de clase, algo que sin duda alguna el menor disfrutó. Cabe descartar que el exfutbolista on respondió a la prensa como ha sucedido en ocasiones anteriores.

Hamilton podría estar engañando a Shakira

Mientras toda la atención se centraba en Shakira y Piqué, se difundieron en las redes sociales fotografías de Lewis Hamilton en compañía de una mujer que no es la colombiana, instantáneas que podrían sepultar cualquier seña de una posible relación entre ambos. La mujer en cuestión se sabe, es una modelo de origen brasileño conocida como Juliana Nalú quienes fueron vistos en un restaurante de Nueva York de cara al viaje del británico a Canadá para su siguiente carrera.

