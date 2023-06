Al Pacino sigue los pasos de Robert De Niro y le da la bienvenida a su bebé a los 83 años de edad

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Parece ser que, en este 2023 se está viviendo un nuevo baby boom en la industria de la farándula mexicana y extranjera, por un lado, estrellas de la talla de Maite Perroni, Adrián Uribe, Christian Nodal y Natalia Alcocer le están dando la bienvenida a sus bebés, por el otro, en Estados Unidos, algunos famosos lograron sorprender al espectáculo por convertirse en padres a avanzada edad, como es el caso de Robert De Niro, quien hace unos meses recibió a su nueva bebé o Al Pacino, actor que no ocultó su sorpresa al descubrir que su joven novia estaba esperando a su cuarto hijo.

Hace algunas semanas, el actor de El Padrino dio de qué hablar por dos razones: transcendió la noticia de que su pareja, Noor Alfallah, de 29 años, estaba en el octavo mes de su embarazo; el segundo motivo es que el propio Al dudaba de que ese bebé fuera suyo, puesto según él, tenía problemas para poder tener hijos, siendo que se había quedado con la impresión de que solo podría tener tres niños.

Incluso se supo que el propio histrión le pidió a Noor hacerse una prueba de ADN, para tener la certeza de que, en efecto, ese bebé era suyo. Según información del medio TMZ, la joven no se negó a hacerse el test, lo que le dio la seguridad a Pacino de que ese niño tenía su sangre, por lo que no le quedó más remedio que aceptar su paternidad; tras ello, no se supo mucho más del famoso, de 83 años, hasta este jueves, 15 de junio.

Fotografía de Al Pacino y Noor Alfallah

Según información del portal web del mencionado medio, el actor neoyorquino, que es reconocido por protagonizar diversas películas, ya le dio la bienvenida a su cuarto hijo. De acuerdo con algunos informes, el nacimiento del bebé, cuyo sexo y nombre es desconocido, ocurrió hace unos días, es decir, no se sabe precisamente cuando llegó al mundo el pequeño Pacino, pero se sabe que los nuevos padres están sumamente felices por ello.

En días recientes, el medio de comunicación reveló que pudieron captar a Noor y Al cenando juntos en Los Ángeles y aunque en las fotografías no se aprecia a su hijo, sí se puede ver que, en su camioneta, había un pequeño asiento para bebé, por lo que es posible que el niño los haya acompañado a su pequeña cita. Parece ser que la pareja está buscando proteger la privacidad de su primogénito, por lo que es posible que no se sepa nada de su apariencia en poco tiempo.

Cabe señalar que Al es una de las celebridades que, en este 2023, se convirtió en padre, junto a otros actores como el propio protagonista de Harry Potter, Daniel Radcliffe, quien hace varias semanas también fue captado por los medios de comunicación en las calles de Nueva York, mientras empujaba una pequeña carriola, lo que terminó por confirmar la llegad de su primer hijo al mundo.

Fuentes: Tribuna