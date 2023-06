¿Critico? Lety Calderón habla de la salud de Juan Collado y hace impactante revelación de sus hijos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y muy querida actriz de novelas, Lety Calderón, recientemente fue captada por la prensa mexicana, quienes no dudaron en cuestionarle sobre su exesposo, el abogado Juan Collado, tras sufrir una crisis de salud, por lo que con amabilidad brindó detalles de su actual estado de salud y también realizó una impactante revelación sobre sus dos hijos y lo que harán el Día del Padre, ¿acaso está critico?.

Como se sabe, Collado hace una semana que fue trasladado de la prisión a un hospital, para ser operado de emergencia, debido a que tuvo complicaciones cardíacos, en los cuales se le detectaron problema como angina, de hipertensión arterial sistemática y una enfermedad coronaria trivascular y aparentemente tuvo un indicio de infarto cerebral por este mismo motivo, por lo que se ha dicho que se encuentra muy delicado y en peligro de sufrir un infarto fulminante que acabe con su vida en cualquier momento.

Ahora, después de casi una semana de la revelación de este problema, la actriz de Televisa, que es la exesposa de Collado y madre de sus dos hijos menores, acaba de romper el silencio con respecto a que es lo que sabe de la tan polémica situación, misma a lo que se mostró muy tranquila, señalando que: "él está muy bien, ya lo operaron otra vez, pero está muy bien. Ya nos avisaron que está muy bien, y eso es lo importante, que está bien", dejando en claro que no está grave o delicado como se dice.

Lety con Collado y sus hijos al lado de Peña Nieto. Internet

Tras esto, mencionó que ya están investigando que sus hijos, Carlo y Luciano, ya podrían ir a verlo, asegurando que los dos están muy al tanto de lo que sucede, confesando que ella les contó todo lo que pasaba tal cual, desde que fue llevado al nosocomio hasta esos momentos en los que siguen al pendiente de su estado y verificando sus avances según los médicos vayan informando con los chequeos.

La reconocida actriz de Imperio de Mentiras declaró que han sido los hijos mayores de Juan los que han estado atendiendo las llamadas de sus pequeños para saber de su padre, dándoles todos los detalles que comparten con ellos sobre su estado de salud, señalando que: "Hemos estado en comunicación con Juan y él nos avisó que está bien, con Juanito, con su hermano, y ya nos ha estado informando que está bien y eso es lo principal, que se está recuperando, y eso es lo bueno".

Finalmente, le cuestionaron sobre como pasarían el Día del Padre ahora que el esposo de Yadhira Carrillo se encuentra de nueva cuenta en prisión y recuperación, ella mencionó que igual que cada año pues: "Me festejan a mí siempre y cosa que les agradezco muchísimo, justo Carlo me estaba preguntando '¿Mamá, cuándo es? ¿Es este domingo o el próximo?', y yo 'No sé, creo que es el próximo'. Pero bueno, la verdad de las cosas es que siempre me han festejado a mí, o a mí papá, pero ya no está tampoco".

