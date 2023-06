"¿De qué se espantan?": María José confiesa que ya sabía que Apio era bi y ella también se identifica

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida intérprete María José de nueva cuenta causó fuerte revuelo pues volvió a hablar de sus preferencias luego de que semanas atrás destapara que hasta "novias" había tenido. En una entrevista exclusiva con el programa Ventaneando, la famosa cantante reveló que ella ya sabía que Apio Quijano era bisexual y también habló de sus propias experiencias con mujeres.

Como se sabe, el integrante de Kabah ha dado mucho de qué hablar desde que se unió al reality La Casa de los Famosos México, pero hace unos días provocó polémica al hablar de su sexualidad con el objetivo de dejar atrás los rumores que se han generado a lo largo de los años sobre este aspecto de su vida privada. Mediante una “intima” conversación, Apio reveló libremente que es bisexual, destacando que no le gustaría ser encasillado solo como heterosexual o gay.

El hermano de Federica Quijano explicó ante las cámaras de Televisa que está abierto a entablar una relación tanto con hombres como con mujeres, además de confesar que durante su juventud sostuvo un romance con María José. Tras estas declaraciones, es que la intérprete de No soy una señora y Adelante corazón rompió el silencio y se pronunció sobre las dudas que hay entorno a la relación sentimental que mantuvo con Quijano.

De forma contundente, 'La Josa' le explicó a reporteros del programa Ventaneando que ella ya estaba enterada de la bisexualidad de su exnovio y que nadie debería de admirarse por sus declaraciones: "La verdad no hay nada, o sea ya sabían que el Apio y yo habíamos andado, o sea ya, ya sabían que el Apio tenía diferentes relaciones, o sea ¿de qué se espantan?, porque si tuvo varias novias antes que yo, y después yo, pero qué padre que haya vivido su sexualidad, y la viva a plenitud"”, dijo la artista.

Incluso, María José otra vez reveló que en ocasiones ella ha tenido atracción por algunas mujeres: "Hay veces que dices 'guau, esta chava está guaperrima, y este chavo guau', y así, pero ¿qué más da?, yo he visto, así yo veo una chava y digo 'guau, esta chava está guapísima, sí me la daba', o sea, no pasa nada, olvídense ya de lo que cada quien hace en su cama por Dios santo", expresó.

Por último, María José externó que en esta época a nadie le debería de interesar los gustos de otros: "Es bien chistoso como le dan mucha importancia a la sexualidad y a la orientación sexual de las personas cuando es diferente a lo de la mayoría". Hace algunas semanas la cantante ya había hablado de sus experiencias con mujeres a través de una entrevista que dio a las conductoras de Envinadas: "He tenido novias, he tenido novios... ay ya sabes de qué 'ay es que tú eres mi novia' y yo 'ay qué bueno, pues gracias, qué lindo'".

Fuente: Tribuna y YouTube Ventaneando