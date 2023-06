Gomita relata el calvario que vivió junto a su padre al argumentar que le "robaba" y "tenía amantes"

Ciudad de México.- La conductora y animadora, Aracely Ordaz, mejor conocida en el medio del espectáculo como Gomita, mediante una entrevista con el youtuber Gusgri, no se guardó nada y decidió sacar todos los malos momentos vividos al lado de su padre, de quien en la actualidad se encuentra distanciada, debido a que la última vez que interactuó con él, la agredió de forma brutal, tal y como lo relata en un clip.

En su mensaje la payasita argumenta que Alfredo Ordaz Barajas era una persona muy agresiva, además de ser un manipulador, motivo por el cual todos los miembros de la familia tenían que acatar las órdenes del hombre, quien incluso lo acusa de haberle robado, pues siempre que ella trabaja en algún proyecto nunca le daba las cuentas de sus ganancias, solo le daba una pequeña parte en efectivo y le comprada ropa, sin embargo, nunca le dijo lo que realmente ganaba.

Además, mencionó que en varias ocasiones la golpeaba bajo el argumentó de que lo hacía "por su bien", a lo cual ella pensó que todo era normal, sin embargo, con el paso del tiempo se fue dando cuenta que algo no estaba bien, puesto que no tenían ningún derecho de agredirla de esa forma, por lo que hace escasos dos años decidió ponerle fin a todo.

Sí me golpeaba... sus buenos pu***zos, decía porque 'quiere lo mejor para mí', yo nunca lo vi tan mal hasta que comencé a convivir con otras familias... Hasta que vi a las familias de mis parejas, entonces dije 'esto no es normal'", dijo.

Además mencionó que su padre incluso estuvo a punto de matar a su madre cuando se encontraba en Guadalajara, esto debido a que la encerró en un cuarto y con el gancho de ropa la quiso lesionar.

Le dije a mi mamá '¿Qué tienes? tienes varios días muy mal' y ya ahí fue donde me dijo 'sabes que es que me encerró en un cuarto, desarmó un gancho de ropa e intentó clavármelo'", mencionó.

Por otra parte, tras la separación de sus padres, Gomita dijo que un empleado de su progenitor le confesó que sabía que tenía por lo menos tres amantes, una en cada ciudad donde se presentaba, entre las cuales se encontraba Puebla, Pachuca, entre otras más pues incluso habla de que tenía dos mujeres en la Ciudad de México, según palabra del extrabajador, pues desde hace mucho presentaba una actitud sospechosa.

A pesar de todos los atropellos por parte del señor Alfredo, Aracely argumentó que pudo sacarle una casa luego de su distanciamiento, y es que por medio de amenazas logró su cometido, luego de decirle que lo demandaría por "explotación infantil", debido a que ella trabajaba desde muy niña y todo lo obtenido tenía que entregárselo a su padre pues no contaba con la edad suficiente para administrarlo.

La neta, me siento super orgullosa de que fui la única que le pudo sacar una casa, de que 'si no me la das wey, te voy a meter una denuncia, te voy a meter una demanda por explotación infantil, no te la vas a acabar'", argumentó.