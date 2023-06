Julio Preciado hunde a Peso Pluma; ventila inesperado secreto del cantante de corridos tumbados

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace varios meses, una notable cantidad de cantantes han expresado su descontento hacia el subgénero de corridos tumbados bélicos, el cual destaca por tocar temas como la violencia en el país, el consumo de sustancias ilícitas o el enaltecer cosas como los automóviles y el dinero, por otro lado, es famoso porque combina instrumentos típicos de la banda con el hip hop, electrónica, entre otras cosas.

Aunque este tipo de música ha ganado a una gran cantidad de adeptos alrededor de México y en el extranjero, también se ha ganado el descontento de cantantes de la talla de Paquita la del Barrio, José Guadalupe Esparza (de Bronco) y de Julio Preciado, cantante de la Banda el Recodo, quien no ha tenido miedo de expresar su molestia hacia este tipo de música y sus representantes, como es el caso Nataniel Cano y Peso Pluma.

Un ejemplo de esto ocurrió luego de que se anunciara el cartel del festival de música regional mexicana, Arre Musical, donde se mostró los nombres de los cantantes anteriormente mencionados por encima de otras celebridades de gran trayectoria como Alicia Villarreal, lo que desató la violencia del intérprete de Te presumo, puesto desde su perspectiva, esto era una falta de respeto para sus compañeros.

Recientemente, Julio Preciado volvió a dar de qué hablar cuando hundió a Peso Pluma, luego de destapar un inesperado secreto del cantante, quien rápidamente se ha posicionado como uno de los preferidos del público. Como ya muchos sabrán, todos los cantantes deben cobrar una suma para presentarse en un lugar y, en el caso de Hassam esta cifra no es precisamente económica, llegando a ser una cifra de ocho dígitos.

Según declaraciones del intérprete de la banda El Recodo, el cantante de 23 años, cobra un aproximado de 15 millones de pesos mexicanos, por cada presentación que tiene. Además, el famoso resaltó que crear la música de los corridos tumbados bélicos es mucho más económica que la de la banda tradicional, puesto ésta última suele contar con más de 30 personas en el escenario, mientras que en la primera no es así.

Peso Pluma, lo último que supe es que pide 15 millones de pesos (por presentación).

Finalmente, Julio Preciado destacó que, pese a lo que podría aparentar, la realidad es que él no tiene ningún problema con los representantes de los corrido tumbados, como lo son Natanael Cano, Junior H. y Peso Pluma, aunque sí les advirtió que la música que ellos tocan no pertenece al género regional mexicano, por lo que les pidió que no se involucraran con esta rama: "No tengo nada contra ni estoy peleado con ellos, pero no se involucren", respondió el famoso.

Fuentes: Tribuna