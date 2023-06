'La Casa de los Famosos México': Raquel Bigorra recibe sorpresa de su esposo por su cumpleaños

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La conductora Raquel Bigorra cumple años este 15 de junio y ella acostumbra organizar fiestas enormes con música en vivo a dónde asisten varios famosos. Sin embargo, en esta ocasión ocasión, la conductora no pudo celebrarlo como hubiera querido debido a que se encuentra participando en el reality show La Casa de los Famosos México, alejada de sus amigos y familiares.

Pese a esto, algunos de sus compañeros le cantaron las mañanitas y la felicitaron por su cumpleaños número 49. Pero eso no fue todo, pues la también actriz recibió el apoyo de su esposo Alejandro Gavira y su hija Rafaella, quienes de diferentes maneras le mostraron todo su cariño en un día tan especial. Su hija aprovechó las redes sociales y le envió un tierno mensaje junto a un pastel con velas y su nombre.

Desde esta mañana se rumoraba que el esposo de Raquel Bigorra la sorprendería con algún detalle, algo que al final se cumplió. Alejandro Gavira se montó a un helicóptero para sobrevolar La Casa de los Famosos junto a la pequeña Rafaella, y sorprendió a la cubana con un ramo de flores. Además, desde la aeronave dejaron caer pétalos de rosas, algo que conmovió a la artista al punto llegar a las lágrimas.

"Los amo, ay qué padre, qué bonito", gritó Bigorra luego de recibir el arreglo de rosas rojas. "Qué sorpresa tan mamalona", bromeó Raquel con Wendy Guevara, quien también gritaba al helicóptero que les aventaran comida. La presentadora de televisión se emocionó tanto que le faltaba el aire, aunque luego pudo recuperar el aliento y logró calmarse.

A diferencia de 2005, cuando participó en Big Brother VIP, en donde Bigorra mostró su deseo de salir, ahora en este nuevo reality de Televisa dijo que pondrá toda la "carne en el asador" para ser la mejor, sin hipocresías: "No me considero una persona polémica, más bien soy conciliadora, muy espontánea, no pienso las cosas que digo, mis amigos dicen que soy ocurrente, yo no trabajo con un guión, espero no deprimirme y lograr estar feliz para darle al público lo mejor".

Su única estrategia para ganar los 4 millones de pesos es ser una persona que fluye, pues no se considera cuadrada, ya que, así como la vida le presenta las oportunidades, las va viviendo. "En este tipo de reality gana el que es como es, claro que quiero llegar a la final, pero independientemente de eso busco estar más cerca que nunca con el público y para esto tienes que ser tú, porque si llevas una estrategia, te vas a tropezar, me ha pasado viendo otros realities".

Fuente: Tribuna