Lidia Ávila sufre terrible accidente antes de concierto de OV7 en Guatemala: "Era muchísima sangre"

Comparta este artículo

Guatemala.- OV7 era una de las bandas más exitosas de la década de los 90 y comienzos de los 2000, es por ello que cuando anunciaron que regresarían a los escenarios hubo una gran expectación, sin embargo, parece ser que la agrupación no ha tenido el mejor regreso de todos, ya que, a pocos meses de que comenzaron su gira, iniciaron los problemas, por un lado por la acusación de acoso sexual de Melissa Galindo hacia Kalimba.

Aunque los intérpretes de Shabadabada decidieron hacer caso omiso y continuaron con el tour, el pasado sábado, 8 de junio, la banda enfrentó un nuevo problema y es que una de sus integrantes sufrió un aparatoso accidente mientras se encontraba en su habitación de hotel en Guatemala, tan solo una noche antes del concierto que darían en el país centroamericano, se trata de Lidia Ávila.

Todo se destapó apenas la tarde del pasado miércoles, 14 de junio, cuando la cantante brindó una entrevista exclusiva para Ventaneando, en donde contó que una noche antes se levantó al baño, pero dado a que no le agrada dormir con ninguna luz encendida, se paró en la oscuridad total. Aunque la famosa asegura que llegó bien al sanitario y todo fluyó como debía, el problema llegó cuando iba de regreso a su cama.

Según declaraciones de Ávila, debido a una falla de "calculo", terminó por chocar contra el filo de la puerta de su vestidor. Parece ser que todo el impacto se lo llevó su ojo, puesto Lidia afirmó que comenzó a sentir como si agua brotara de esa zona, por lo que dirigió su mano a tocarse, pero en realidad se trataba de "sangre": "Evidentemente (tenía) muchísima sangre y ya me lavé. Me veo la herida y dije: 'Esto no se ve nada bien'".

La actriz declaró que llamó a su esposo, quien intentó tranquilizarla, puesto su principal reacción fue llorar por el miedo que sentía al estar sola, incluso la también actriz declaró que tuvo un descenso en la presión por la impresión del impacto. Derivado de esto, la estrella musical tuvo que irse al hospital para ser atendida, una vez en el nosocomio recibió seis puntadas, porque la herida era algo profunda.

Lidia contó que no volvió al hotel después del golpe, porque tuvo que pasar toda la madrugada en el hospital, incluso mostró algunas imágenes sobre el procedimiento al que fue sometida. Tras el susto, los doctores le recetaron medicamentos y le aconsejaron que evitara los movimientos bruscos y le aseguraron que su vida no corría peligro, lo que dejó más tranquila a la famosa.

Fuentes: Tribuna