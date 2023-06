Luto en la farándula: La actriz Glenda Jackson perdió su vida; la causa de muerte es desconocida

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Este jueves, 15 de junio, el mundo despertó con la amarga noticia de que la querida actriz, Glenda Jackson, perdió la vida, noticia que fue confirmada por el representante de Lionel Larner, a la agencia de noticias PA. De acuerdo con palabras del hombre, la celebridad perdió la vida de manera pacífica en su hogar, en Blackheath, en Londres, acompañada de su familia, después de sufrir una "breve enfermedad", aunque no aclaró si esta afección fue la causa de muerte de la famosa.

Glenda Jackson es una de las actrices más reconocidas, queridas y premiadas del cine y el teatro británico. Su carrera abarcó más de seis décadas, en las que interpretó a personajes históricos, dramáticos y cómicos con igual maestría. Además, fue diputada del Parlamento por el Partido Laborista durante 23 años, lo que ayudó a demostrar su compromiso con la política y la sociedad.

Glenda Jackson falleció este jueves, 15 de junio

Jackson nació en Birkenhead, Inglaterra, el 9 de mayo de 1936. Su padre era albañil y su madre era la mujer de la limpieza. Desde pequeña mostró interés por la actuación y se unió a un grupo de teatro amateur. A los 16 años, dejó la escuela y trabajó como dependienta en una farmacia. Sin embargo, su sueño era ser actriz profesional, así que se presentó a una audición para la Royal Academy of Dramatic Art (RADA) y fue aceptada.

En la RADA, Jackson se destacó por su talento y personalidad. Se graduó en 1957 y empezó a trabajar en el teatro y la televisión. Su primer papel importante fue el de 'Charlotte Corday' en la obra Marat/Sade, dirigida por Peter Brook. Por este papel ganó el premio Tony a la mejor actriz de reparto en Broadway. Su salto al cine se produjo con la película Negatives, pero fue su colaboración con el director Ken Russell lo que la catapultó a la fama internacional.

Glenda Jackson habría fallecido cerca de su familia

Jackson protagonizó tres películas de Russell: Women in Love, The Music Lovers y The Boy Friend. Por el primer filme ganó el Oscar a la mejor actriz, convirtiéndose en la primera actriz británica en lograrlo.Jackson siguió cosechando éxitos en el cine con películas como Sunday Bloody Sunday, A Touch of Class y Hedda. Por la segunda ganó otra estatuilla de La Academia a la mejor actriz, algo que solo han conseguido otras diez histrionistas en la historia. También recibió elogios por su interpretación de Isabel I de Inglaterra en las series Elizabeth R y The Glenda Jackson Show.

En 1987, Jackson decidió dejar el cine y dedicarse a la política. Se presentó como candidata del Partido Laborista por el distrito de Hampstead y Highgate; fue elegida diputada en 1992. Durante su etapa parlamentaria, se ocupó de temas como la educación, la sanidad, el transporte y los derechos humanos. Fue una de las voces más críticas contra la guerra de Irak y contra el líder de su propio partido, Tony Blair. En 2015, Jackson anunció su retirada de la política y su regreso al teatro. A los 80 años, sorprendió al público con su interpretación del rey Lear en el Old Vic Theatre de Londres. Por este papel recibió el premio Evening Standard.

Fuentes: Tribuna